Ngày 17/11, Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tấn Thành (SN 1977, ngụ phường Bến Thành), chủ tài khoản Facebook “Thành Lê Lai”) và Phan Hiếu Thịnh (SN 2002, ngụ xã Nhà Bè), quản lý kênh TikTok “Hảo Hán Mini” do có hành vi bịa đặt, xuyên tạc thông tin, xâm phạm uy tín của tổ chức và cá nhân trên không gian mạng.

Bị can Phạm Tấn Thành tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phát hiện tài khoản Facebook “Thành Lê Lai” đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, xâm phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự và quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Bị can Phan Hiếu Thịnh quản lý kênh TikTok “Hảo Hán Mini” tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan công an xác định Thành là người tạo lập và trực tiếp sử dụng tài khoản này.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận đã tự quay và đăng tải các video chứa nội dung hoàn toàn bịa đặt do bản thân tự tưởng tượng ra. Mục đích nhằm tạo sự chú ý, thu hút người xem để phục vụ cho hoạt động kinh doanh cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tấn Thành về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Thịnh, người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” (tên định danh @haohanminivietnam).

Thịnh khai nhận từ khoảng tháng 9/2026 đã theo dõi tài khoản Facebook nói trên, tải các video về rồi đăng lại trên kênh TikTok cá nhân kèm theo nhiều tiêu đề và lời lẽ thách thức, đe dọa. Nhiều video do Thịnh đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hơn 150.000 lượt xem.

Hành vi của Thịnh có dấu hiệu của tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đang tiến hành các thủ tục tố tụng để xử lý nghiêm theo quy định.