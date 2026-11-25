Không chỉ tạo phản ứng tích cực trên thị trường tài chính, sự trở lại của ông Jensen Huang còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong nội bộ NVIDIA - Ảnh tư liệu (Reuters)

Ngày 23/11, NVIDIA thông báo Hội đồng quản trị tập đoàn đã nhất trí bổ nhiệm lại ông Jensen Huang vào các vị trí Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm thành viên Hội đồng quản trị. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Thông báo được đưa ra sau một loạt cuộc thảo luận và gặp gỡ giữa Hội đồng quản trị với ông Huang. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự thẳng thắn và năng lực lãnh đạo của ông, đồng thời khẳng định việc ông trở lại không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Ông Harvey C. Jones, Chủ tịch Hội đồng quản trị NVIDIA, cho rằng ông Jensen Huang là người phù hợp nhất để dẫn dắt tập đoàn và quyết định này vì lợi ích của các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng.

Trước đó, ông Huang đã từ chức CEO NVIDIA ngày 12/11 trong bối cảnh tập đoàn tiến hành điều tra những vấn đề liên quan đến đời tư của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh việc NVIDIA bổ nhiệm lại ông Huang, cho rằng đây là quyết định đúng đắn và phù hợp. Trả lời CNBC, Tổng thống Trump cho biết ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nhà lãnh đạo Nvidia trở lại, thông qua các cuộc trao đổi trực tiếp và gián tiếp với Hội đồng quản trị tập đoàn.

Sức mua lan rộng trên thị trường chứng khoán

Sự trở lại của ông Jensen Huang đã tạo động lực giúp thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều sau một tuần bán tháo cổ phiếu công nghệ.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu NVIDIA tăng 31,48%, lên 165,05 USD/cổ phiếu. Chỉ số Dow Jones tăng 3,01%, đạt 49.595,31 điểm; S&P 500 tăng 4,73%, lên 7.237,17 điểm; Nasdaq Composite đạt 24.089,56 điểm.

Theo Wall Street Journal (WSJ), đợt phục hồi của Nasdaq đã tạo thêm 2.000 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Sức mua nhanh chóng lan sang các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn, với cổ phiếu Micron Technology tăng 18,59% và Advanced Micro Devices (AMD) tăng 7,64%. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây cũng ghi nhận đà tăng mạnh.

Diễn biến này đặc biệt đáng chú ý khi nhóm cổ phiếu bán dẫn đã mất khoảng 2.300 tỷ USD vốn hóa trong tuần trước do những lo ngại về hoạt động đầu tư AI. Trong phiên phục hồi, chỉ số biến động VIX giảm 25,83%, xuống 26,62 điểm, phản ánh tâm lý bất an của nhà đầu tư đã dịu bớt.

Cam kết trở thành một CEO tốt hơn

Không chỉ tạo phản ứng tích cực trên thị trường tài chính, sự trở lại của ông Jensen Huang còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong nội bộ NVIDIA.

Tại trụ sở tập đoàn ở Santa Clara, bang California (Mỹ), đông đảo nhân viên tập trung khắp ba tầng văn phòng, vỗ tay và hô vang tên nhà đồng sáng lập NVIDIA. Những chiếc bánh nhỏ mang dòng chữ "Jensen đã trở lại" cũng được phát tại văn phòng.

"Cảm ơn tất cả các bạn vì đã cho tôi cơ hội thứ hai. Tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần thứ hai này", ông Huang chia sẻ với các nhân viên.

Nhà lãnh đạo NVIDIA cũng gửi lời xin lỗi tới đội ngũ nhân viên vì những gì họ phải trải qua trong thời gian vừa qua.

Mặc dù thị trường chứng khoán phục hồi mạnh, giới đầu tư trên thị trường tín dụng vẫn thận trọng hơn. Theo WSJ, sự khác biệt này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của đợt phục hồi trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng AI và những rủi ro chính sách tiếp tục được quan tâm.

Theo giới phân tích, sự trở lại của ông Jensen Huang đã mang lại cú hích tích cực cho thị trường, song chưa thể giải tỏa những lo ngại liên quan đến hoạt động của NVIDIA cũng như triển vọng đầu tư vào lĩnh vực AI.