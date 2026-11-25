38,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 1.500 tỷ USD, là tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam cho giai đoạn 2026–2030. Ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), gọi đây là con số "siêu khổng lồ", một số vốn "chưa từng có trong tiền lệ".

Trình bày tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động – Vietnam Impact Investing Forum do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty cổ phần Tài chính thông minh (SmartF) tổ chức, ông Tuấn cho rằng đầu tư hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng số không chỉ cần vốn lớn mà còn cần vốn đủ dài và bền vững.

"Việt Nam càng vươn mình thì nhu cầu vốn càng lớn, nhưng giá trị của sự phát triển không chỉ nằm ở lượng vốn huy động mà còn ở cách dòng vốn đó kiến tạo tương lai cho nền kinh tế", ông nói.

Cầu vốn kỷ lục gặp làn sóng vốn xanh toàn cầu

Nhu cầu vốn xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số mỗi năm giai đoạn 2026–2030. Tầng lớp trung lưu dự kiến chiếm khoảng 50% dân số vào năm 2035, gần gấp bốn lần mức 13% của năm 2023. Tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt xấp xỉ 50%, tăng khoảng 12 điểm phần trăm so với mức 38% năm 2024. Kế hoạch hạ tầng 2025–2030 trải từ sân bay, đường sắt cao tốc, metro đến năng lượng và hạ tầng số, với mục tiêu 80% vốn được huy động ngoài ngân sách.

Trên thế giới, tính đến cuối năm 2025, giá trị phát hành lũy kế của trái phiếu bền vững đạt chuẩn khoảng 6.800 tỷ USD, riêng trái phiếu xanh phát hành năm 2025 vượt 650 tỷ USD. Đầu tư vào năng lượng sạch năm 2025 ước khoảng 2.200 tỷ USD, gấp đôi mức đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch cùng kỳ.

Theo ông Tuấn, gần 3/4 tài chính khí hậu toàn cầu đang tập trung vào năng lượng, giao thông và hạ tầng, cũng là những lĩnh vực Việt Nam cần vốn nhất. Dù vậy, ông lưu ý: "Việc nhu cầu vốn và nguồn cung vốn có một số điểm chung không có nghĩa là hai bên sẽ tự động gặp nhau được".

Ngân hàng không thể một mình đáp ứng, nâng hạng không tự mang vốn về

Đến đầu năm 2026, dư nợ tín dụng xanh đạt 828.000 tỷ đồng với 82 tổ chức tín dụng tham gia, tập trung vào năng lượng tái tạo (45%) và nông nghiệp xanh (31%). Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 20% mỗi năm giai đoạn 2017–2025.

Đây cũng là giới hạn của hệ thống tài chính khi mới chỉ tập trung toàn bộ vào ngân hàng thương mại. "Xét về quy mô và kỳ hạn cần thiết cho các dự án chuyển đổi, hệ thống ngân hàng không thể một mình đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của nền kinh tế", ông Tuấn nói.

Nâng hạng thị trường chứng khoán cũng chưa phải lời giải trọn vẹn. Dòng vốn thụ động dự kiến khoảng 2,5 tỷ USD ngay năm đầu sau nâng hạng, nhưng đây mới là đầu tư gián tiếp. Ngoài lợi nhuận, nhà đầu tư tổ chức còn xét thanh khoản, khả năng thoái vốn, chất lượng thể chế, tính minh bạch và tiêu chí ESG. Vì vậy, theo ông Tuấn, nâng hạng "có thể mở rộng cánh cửa tiếp cận dòng vốn quốc tế, nhưng không tự động mang lại dòng vốn xanh cho thị trường Việt Nam".

Ông cho rằng chỉ phát triển trái phiếu xanh là chưa đủ, thị trường cần thêm quỹ đầu tư tích hợp ESG và sản phẩm phục vụ quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp.

Đừng chỉ rót vốn cho doanh nghiệp "đã xanh"

Thông điệp được ông Tuấn nhấn mạnh là không nên giới hạn tài chính xanh ở những doanh nghiệp "đã dán nhãn xanh". Nhiều doanh nghiệp sản xuất, năng lượng, vận tải, logistics cần vốn lớn để đổi mới công nghệ và giảm phát thải. Nhà đầu tư vì vậy cần hỏi doanh nghiệp sẽ chuyển đổi thế nào, mục tiêu từng giai đoạn ra sao, kế hoạch có khả thi về tài chính không và kết quả được kiểm chứng bằng tiêu chí gì.

Mở rộng tiếp cận vốn không đồng nghĩa hạ chuẩn đầu tư. Tài chính chuyển đổi phải có mục tiêu đo lường được và cơ chế giải trình rõ ràng để hạn chế rủi ro "tẩy xanh". "Chúng ta không chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp đã xanh mà còn cần đầu tư vào năng lực chuyển đổi của doanh nghiệp", ông nói.

Từ góc độ nhà quản lý quỹ, doanh nghiệp cần năm điều kiện: chiến lược chuyển đổi có dữ liệu đo lường, chất lượng quản trị và công bố thông tin, phương án tài chính xanh khả thi, cơ chế giám sát và giải trình, cùng sự nhất quán giữa chiến lược, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và năng lực thực hiện. Theo ông, nhà đầu tư không nhất thiết kỳ vọng doanh nghiệp đạt trạng thái phát triển bền vững ngay từ đầu, mà cần một lộ trình chuyển đổi đáng tin cậy.

Ông Tuấn đề xuất ba trụ cột cùng hành động. Cơ quan quản lý hoàn thiện tiêu chí phân loại xanh và yêu cầu công bố thông tin. Doanh nghiệp đưa ESG vào mô hình kinh doanh với mục tiêu được kiểm chứng. Nhà đầu tư và công ty quản lý quỹ nâng chất lượng phân bổ vốn, đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi.

"Thành công của tài chính xanh không nên chỉ được đo lường bằng quy mô vốn huy động, mà phải đo lường bằng các giá trị kinh tế, môi trường và xã hội mà nguồn vốn đó thực sự tạo ra", ông Tuấn khẳng định.