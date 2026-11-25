Theo thông tin ngày 24/11 của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG), Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) và Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Thắng đã có chuyến công tác tại tỉnh Stung Treng, Campuchia.

Tại buổi làm việc sáng 19/11, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cùng chính quyền tỉnh Stung Treng đã thống nhất chủ trương giao 6.900 ha đất, tương đương 69 km², cho HAGL phát triển dự án nông lâm nghiệp kết hợp xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Vương quốc Campuchia, lãnh đạo tỉnh Stung Treng và Tập đoàn HAGL

Dự án nhằm hình thành vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến hàng xuất khẩu, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Chiều cùng ngày, bầu Đức tham dự lễ khởi công sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai. Công trình được xây dựng theo đề xuất của chính quyền tỉnh Stung Treng, với tổng vốn đầu tư 2 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng) do HAGL tài trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức truyền thống tại Lễ khởi công

Sân vận động được xây dựng trên diện tích 2 ha, gồm mặt sân đạt tiêu chuẩn quốc tế, khán đài sức chứa 2.000 chỗ ngồi và hệ thống phòng chức năng phục vụ tập luyện, tổ chức các giải đấu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức truyền thống tại Lễ khởi công

Tại lễ khởi công, Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra gửi lời cảm ơn tới HAGL, đồng thời đánh giá cao hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại địa phương.

Tổng Giám đốc HAGL Nguyễn Xuân Thắng cho biết hoạt động đầu tư tại Campuchia đang có nhiều thuận lợi nhờ các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai tỉnh Gia Lai và Stung Treng.

Phối cảnh sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai

HAGL đang đầu tư những gì tại Campuchia?

Tính đến tháng 5/2026, HAGL đã có khoảng 3.000 ha trồng chuối, sầu riêng và dâu tằm tại Campuchia. Cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp của bầu Đức ký kết hợp tác với tỉnh Stung Treng để triển khai thêm dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô 1.918 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 28,8 triệu USD (khoảng 750 tỷ đồng).

Ngoài cây ăn trái, HAGL đã triển khai trồng cà phê Robusta tại Stung Treng từ tháng 10/2025 và cà phê Liberica từ giữa năm 2026, nằm trong chiến lược phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tính đến cuối tháng 6/2026, HAGL có khoảng 18.800 ha cây trồng tại ba quốc gia. Như vậy, riêng diện tích 6.900 ha của dự án mới tại Stung Treng đã tương đương hơn 36% tổng diện tích cây trồng của tập đoàn.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HAGL ghi nhận doanh thu gần 4.948 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.674 tỷ đồng, tăng gần 104% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tại cuối tháng 9 đạt gần 29.379 tỷ đồng.