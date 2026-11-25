Theo The Hindu BusinessLine, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ lưu trú tại Ấn Độ. Chia sẻ bên lề sự kiện V-Creator All Star Summit 2026, ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast khu vực châu Á, cho biết Vingroup đang đàm phán với chính quyền một số bang tại Ấn Độ để tìm kiếm quỹ đất phát triển các dự án nhà ở, khách sạn và những loại hình bất động sản khác.

Ông Phạm Nhật Quân Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc toàn cầu VinFast, cũng cho biết khách sạn và nghỉ dưỡng là một trong những lĩnh vực Vingroup muốn mở rộng ra thị trường quốc tế. Ngoài Ấn Độ, tập đoàn còn quan tâm đến các cơ hội đầu tư tại Philippines và Indonesia, hướng tới nhân rộng mô hình kinh doanh và tiêu chuẩn dịch vụ đã phát triển tại Việt Nam.

Trong một năm qua, Vingroup đã liên tiếp ký kết các biên bản ghi nhớ với chính quyền nhiều bang tại Ấn Độ, đề xuất triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, năng lượng và giao thông xanh.

Tháng 12/2025, tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Telangana Rising, Vingroup công bố kế hoạch đầu tư khoảng 3 tỷ USD theo từng giai đoạn, hướng tới phát triển hệ sinh thái đa ngành trên diện tích khoảng 2.500ha tại bang Telangana.

Hạng mục trọng tâm là đại đô thị Vinhomes Smart City rộng 1.080ha, quy mô dân số dự kiến gần 200.000 người. Tập đoàn cũng đề xuất xây dựng tổ hợp công viên chủ đề, sở thú và safari rộng 350ha, cùng hệ thống trường học, bệnh viện, trạm sạc xe điện và nhà máy điện mặt trời công suất 500MW. Nếu triển khai theo quy mô đề xuất, dự án này sẽ lớn gần gấp 4 lần Vinhomes Smart City tại phía Tây Hà Nội.

Đến tháng 4/2026, Vingroup tiếp tục ký biên bản ghi nhớ với bang Maharashtra nhằm nghiên cứu các cơ hội đầu tư có tổng quy mô dự kiến 6,5 tỷ USD. Trong đó, khoảng 5 tỷ USD được định hướng cho việc phát triển các khu đô thị tích hợp trên diện tích khoảng 1.000ha tại vùng đô thị Mumbai. Khoản đầu tư 1,5 tỷ USD còn lại dành cho kế hoạch phát triển hệ thống taxi điện với quy mô 60.000 xe.

Như vậy, riêng tại Telangana và Maharashtra, Vingroup đã đề xuất các kế hoạch đầu tư trị giá 9,5 tỷ USD, với tổng diện tích phát triển đô thị khoảng 2.080ha.

Ở lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng, tháng 2/2026, Vingroup cũng ký biên bản ghi nhớ với chính quyền bang Tamil Nadu nhằm nghiên cứu cơ hội phát triển các tổ hợp vui chơi giải trí mang thương hiệu VinWonders và khu nghỉ dưỡng cao cấp mang thương hiệu Vinpearl.

Tháng 8/2025, VinFast chính thức khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Dự án có vốn đầu tư giai đoạn đầu 500 triệu USD, nằm trong cam kết đầu tư dài hạn lên tới 2 tỷ USD của hãng xe Việt Nam tại địa phương này.

Nhà máy có công suất ban đầu 50.000 xe/năm và có thể nâng lên 150.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo. Chỉ khoảng 4 tháng sau khi khánh thành nhà máy, VinFast tiếp tục ký biên bản ghi nhớ với chính quyền bang Tamil Nadu về kế hoạch đầu tư thêm 500 triệu USD để mở rộng hoạt động sản xuất sang xe buýt điện và xe máy điện.



