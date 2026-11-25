"Nguồn tiền trên thị trường quốc tế rất dồi dào, cực kỳ nhiều tiền. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có biết cách tiếp cận hay không". Ông Quan Đức Hoàng, thành viên Hội đồng Chiến lược VietABank, nói tại Diễn đàn Đầu tư Tác động 2026 do Báo Nhân Dân phối hợp với Smart F tổ chức.

Mỗi năm dự 10–11 hội nghị quốc tế, ông cho biết các quỹ hưu trí Mỹ, Canada, Úc, quỹ nhỏ quản lý 300–400 tỷ USD, quỹ lớn 1.200–1.400 tỷ USD, hầu hết đều quan tâm Việt Nam. Nhưng câu trả lời chung của họ là: "Chúng tôi không biết cách vào Việt Nam".

Nghịch lý đó đặt cạnh một nhu cầu vốn chưa từng có. Theo tính toán của Bộ Tài chính được nhắc tại diễn đàn, vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026–2030 cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, gấp đôi giai đoạn 2021–2025.

Con số 38,5 triệu tỷ đồng vẫn chưa đủ

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, cho rằng con số này "chưa tính đến các nhu cầu khác". Riêng chuyển đổi năng lượng cần 4–5 tỷ USD mỗi năm, ứng phó biến đổi khí hậu cần thêm 4–5 tỷ USD mỗi năm. "Tiền đâu? Chưa tính đến đâu", ông nói, đồng thời lưu ý con số trên cũng chưa có khoản dự phòng 5–10% vốn thường được tính cho các kế hoạch tài chính.

Ngay năm 2027, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%, TS. Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết vốn đầu tư toàn xã hội cần khoảng 6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 38% GDP. Khu vực tư nhân dự báo phải gánh tới 56%.

Ở cấp doanh nghiệp, cơn khát vốn dài hạn hiện rõ. Bà Phan Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc PV GAS, cho biết doanh nghiệp lên kế hoạch thu xếp 3–5 tỷ USD vốn dài hạn trong 5 năm tới.

Petrovietnam cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 25% doanh thu của PV GAS đến từ đổi mới khoa học công nghệ như hydrogen xanh, thu hồi và lưu trữ carbon. "Là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, tôi thấy dòng tiền chính là mạch máu của doanh nghiệp", bà nói.

Với ông Phạm Huy Hoàng, thành viên HĐQT ITC Marine, vấn đề là giá vốn. "Doanh nghiệp Trung Quốc có thể tiếp cận vốn lãi suất 1–2%/năm, còn Nhật Bản nhiều năm qua giữ mức lãi suất 0% cộng chi phí rất thấp. Trong khi đó, chi phí vốn tại Việt Nam lại quá cao", ông nói.

Doanh nghiệp vận tải biển đang có kế hoạch IPO này coi vốn dài hạn lãi suất thấp là điều kiện tiên quyết để mở rộng đội tàu và cạnh tranh quốc tế.

Ngân hàng gánh hơn nửa, cổ phiếu chỉ góp 3%

Theo cách tính của TS. Cấn Văn Lực, khoảng 5 năm nay tín dụng ngân hàng đóng góp 50–52% tổng vốn cho nền kinh tế. Thị trường cổ phiếu chỉ góp khoảng 3%, trái phiếu doanh nghiệp 10–11%, trái phiếu chính phủ khoảng 10%. Cả thị trường vốn mới đóng góp khoảng 23%, chưa bằng một nửa tín dụng. Dư nợ tín dụng đã lên khoảng 145% GDP.

Nhưng chính ngân hàng cũng vướng giới hạn kỳ hạn. "Với đặc thù huy động vốn ở trong nước chủ yếu là dân cư, doanh nghiệp với kỳ hạn ngắn hạn, việc tài trợ cho các doanh nghiệp trung và dài hạn sẽ có những giới hạn nhất định", TS. Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc SHB, nói.

Lời giải của SHB là ra nước ngoài: từ cuối năm 2025 đến nay, ngân hàng đã huy động 1,5 tỷ USD từ các ngân hàng và quỹ đầu tư tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, đồng thời tham gia khoảng 30 dự án ODA với 2,7 tỷ USD.

Kênh có thể đỡ cho ngân hàng lại đang yếu. TS. Cấn Văn Lực nhận định thị trường quỹ Việt Nam "vừa thiếu, vừa yếu, lại vừa nhỏ", với quy mô tài sản quản lý gần như thấp nhất ASEAN. TS. Nguyễn Hải Nam đề xuất chính sách ưu đãi thuế riêng cho ngành quản lý quỹ, vì đây là kênh đầu tư tổ chức có kiểm soát, kiểm toán và giám sát chặt chẽ.

Mở đường cho tiền ngoại

Cánh cửa vay nước ngoài vừa được nới. Quyết định 2184/QĐ-TTg ngày 11/11/2026 nâng trần vay nước ngoài tự trả của doanh nghiệp từ 6,1 tỷ USD lên 10 tỷ USD mỗi năm, tăng khoảng 64%. TS. Cấn Văn Lực đánh giá mức này "rất an toàn", khi tỷ lệ nợ nước ngoài/GDP cuối năm nay ước khoảng 34–35%, dưới trần 50% Quốc hội cho phép đến năm 2030.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư Mirae Asset Việt Nam, điều quan trọng nhất để các quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí lớn mở giỏ vốn vào Việt Nam là nâng xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp và ngân hàng.

Nếu kỳ hạn vay kéo dài lên 10–30 năm, dung lượng vốn quốc tế vào Việt Nam có thể lên tới hàng trăm tỷ USD. Trong nước, Mirae Asset đã thu xếp trái phiếu xanh 20 năm lãi suất cố định 5,75%/năm cho một dự án nhà máy nước.

Bà Đỗ Ngọc Diệp, đại diện IFC, cho rằng một khoản giải ngân của IFC đóng vai trò như "con dấu chứng nhận" giúp doanh nghiệp hút thêm vốn quốc tế, nhưng nhiều doanh nghiệp Việt vẫn lúng túng khi lượng hóa và báo cáo tác động môi trường, xã hội. Ông Quan Đức Hoàng khuyên doanh nghiệp minh bạch quản trị, có dòng tiền thực, đáp ứng ESG và thuê tư vấn chuyên nghiệp thay vì tự kết nối.