Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, mã: GAS) mới đây công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Phương Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 20/11/2026 trong thời hạn 5 năm.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Phương Anh đang giữ chức Trưởng ban Tài chính Tổng công ty, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Ảnh: GAS

Trong diễn biến khác, cuối tháng 10 vừa qua, PV GAS nhận được Quyết định xử phạt hành chính số 1902/QĐ-DNL ngày 28/10/2026 từ Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Theo đó, PV GAS đã có hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số thuế số tiền thuế phải nộp nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh trên hệ thống sổ sách kế toán; sử dụng hóa đơn không hợp pháp để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn giảm.

Với 2 hành vi sai phạm trên, PV GAS bị phạt tổng số tiền gần 14,5 triệu đồng, đồng thời, doanh nghiệp phải kê khai bổ sung điều chỉnh, tự xác định và nộp NSNN số tiền thuế thiếu và số tiền chậm nộp vào NSNN.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2026, GAS ghi nhận doanh thu thuần 39.708 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 6.219 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Nhờ tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, qua đó lợi nhuận sau thuế đạt 4.569 tỷ đồng, tăng 45% so với quý III/2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, giá dầu Brent bình quân trong quý III/2026 neo ở mức 97 USD/thùng, tăng 41% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ khí khô và LNG trong kỳ tăng 24% đã tác động tới kết quả kinh doanh.

Tính chung 9 tháng đã qua, PV GAS mang về doanh thu thuần 120.977 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận thuế đạt 13.595 tỷ đồng cũng tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của GAS đạt hơn 105.000 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Chiếm 48% tổng tài sản là lượng tiền mặt và tiền gửi tới hơn 50.800 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm.