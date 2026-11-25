Công ty nanoHome vừa khai trương hai showroom B&B Italia và Maxalto tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời công bố vai trò đại diện độc quyền của hai thương hiệu nội thất Italia tại thị trường Việt Nam.

Ông Cristian Ferrarese, đại diện điều hành khu vực châu Á của B&B Italia và Maxalto, chia sẻ: “Điều khiến tôi ngạc nhiên là quyết tâm của nanoHome khi phát triển hai showroom tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần đầu tiên tại châu Á, một đối tác của B&B Italia và Maxalto mở hai showroom tại hai thành phố trong cùng một giai đoạn”.

Hãng nội thất 60 năm tuổi, quy mô 26.000 tỷ đồng

B&B Italia có tiền thân là công ty C&B, thành lập năm 1966 tại Novedrate, một thị trấn thuộc vùng Como ở miền Bắc Italia, cách Milan không xa. Hai nhà sáng lập là doanh nhân Piero Ambrogio Busnelli và Cesare Cassina. Năm 1973, sau khi Busnelli mua lại phần vốn của đối tác, công ty đổi tên thành B&B Italia.

Vào thời điểm đồ nội thất Italia vẫn mang đậm dấu ấn thủ công truyền thống, Busnelli lựa chọn một con đường khác: đưa công nghệ sản xuất công nghiệp và nghiên cứu vật liệu vào chế tác sofa, ghế bành. Cách làm này mở ra khả năng tạo nên những thiết kế có hình dáng khác thường, với đường cong mềm mại và cấu trúc khó thực hiện bằng phương pháp sản xuất truyền thống.

Sau 60 năm hoạt động, B&B Italia Group hiện có gần 1.000 nhân viên, hiện diện tại hơn 80 quốc gia với hơn 800 cửa hàng phân phối và 9 cửa hàng chủ lực (flagship store) tại các thành phố lớn như London, Paris, Milan và New York. Thị trường quốc tế đóng góp khoảng 80% doanh thu.

Showroom B&B Italia và Maxalto tại TP. Hồ Chí Minh

Theo dữ liệu doanh nghiệp tại Italia, riêng B&B Italia S.p.A. ghi nhận doanh thu khoảng 192,5 triệu euro trong năm 2025, tương đương gần 6.000 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng đạt 21,1 triệu euro, tương đương hơn 600 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2018, B&B Italia trở thành một phần của Flos B&B Italia Group, tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu nội thất và thiết bị chiếu sáng như FLOS, Maxalto, Arclinea và Audo Copenhagen.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt khoảng 750 triệu euro, tương đương 23.000 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa giao dịch (pro forma Gross Merchandise Value – GMV) đạt 847 triệu euro, tương đương 26.000 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn trải rộng tại hơn 130 quốc gia.

Từ những chiếc ghế trong bảo tàng Mỹ đến du thuyền buồm lớn nhất thế giới

Một số sản phẩm ra đời trong những năm đầu hoạt động của B&B Italia hiện đã trở thành hiện vật trong các bảo tàng nghệ thuật.

Năm 1969, nhà thiết kế Gaetano Pesce giới thiệu bộ ghế UP5/UP6 với hình dáng gợi cơ thể người phụ nữ, đi kèm một quả cầu nối bằng dây. Thông qua món đồ nội thất, nhà thiết kế người Italia muốn thể hiện những ràng buộc mà phụ nữ phải đối mặt trong xã hội. Bộ ghế hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Denver tại Mỹ.

Phiên bản kỷ niệm UP50 của thiết kế UP5/UP6 được giới thiệu tại showroom ở Việt Nam; mẫu nguyên bản thuộc bộ sưu tập Denver Art Museum

Ba năm sau, Mario Bellini cho ra đời dòng ghế Le Bambole với phần đệm phồng, gần như không để lộ khung. Thiết kế giành giải Compasso d'Oro năm 1979 và một mẫu được Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York (MoMA) đưa vào bộ sưu tập.

Hơn nửa thế kỷ sau khi ra đời, cả hai dòng ghế vẫn được sản xuất dưới các phiên bản mới. Ngoài nội thất nhà ở, B&B Italia Group còn có bộ phận chuyên cung cấp sản phẩm cho các dự án khách sạn, văn phòng, cửa hàng bán lẻ và du thuyền, từ sản xuất theo yêu cầu đến lắp đặt.

Một trong những dự án gần đây là Orient Express Corinthian, du thuyền buồm lớn nhất thế giới với chiều dài 220 m, được phát triển với sự tham gia của tập đoàn khách sạn Accor và nhà đóng tàu Chantiers de l'Atlantique của Pháp.

Du thuyền buồm Orient Express Corinthian

Con tàu có ba cột buồm với tổng diện tích buồm khoảng 4.500 m². Dù có kích thước lớn, du thuyền chỉ bố trí 54 phòng suite. B&B Italia Group cung cấp các sản phẩm nội thất tiêu chuẩn và thiết kế riêng cho con tàu thông qua hai thương hiệu B&B Italia và Maxalto.

Không gian nội thất được giới thiệu trong dự án Orient Express Corinthian

Tại Paris, hai thương hiệu này cũng tham gia cung cấp sofa, ghế bành, bàn và nội thất ngoài trời cho khách sạn Bvlgari. Danh mục dự án của tập đoàn còn có các công trình thuộc Aman Group, Waldorf Astoria Residences New York, The Whiteley London và một số cửa hàng Rolex.

Tại Việt Nam, đối tác phân phối B&B Italia và Maxalto là nanoHome, doanh nghiệp do bà Kathy Lương Nhã Thi sáng lập và điều hành, có hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực nội thất thiết kế. Ngoài nanoHome, bà Thi còn điều hành công ty hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc giao hưởng OrcheStars.

“Với nanoHome, việc đưa B&B Italia và Maxalto đến Việt Nam là một cam kết dài hạn. Chúng tôi mong khách hàng hiểu hơn về thiết kế nguyên bản, về tinh thần và văn hóa Ý trong từng sản phẩm, cũng như cách những lựa chọn có gu có thể tạo nên giá trị bền vững cho không gian sống”, bà Kathy Lương Nhã Thi chia sẻ.

Showroom tại Hà Nội được khai trương ngày 4/11 tại trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake, khu vực Tây Hồ. Hai ngày sau, địa điểm thứ hai mở cửa tại khu dân cư D’Verano, phường An Khánh, TP.HCM.



