Phiên tọa đàm do ông Thomas Nguyễn – Chuyên gia cao cấp thị trường chứng khoán quốc tế điều phối, với sự tham gia của Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoungho, nguyên Phó Thủ tướng Đức - TS. Philipp Rösler, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân (Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM - VIFC), TS. Lê Anh Tuấn (Tổng giám đốc Dragon Capital), cùng hai chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm gắn bó với thị trường Việt Nam là ông Darryl James Dong và ông Haroon Anwar Sheikh.

Toàn cảnh phiên tọa đàm cấp cao tại đầu cầu Hà Nội

"Đầu tư cao thượng" – "Lá bài tẩy" giúp doanh nghiệp Việt hút dòng vốn ESG

Trả lời câu hỏi của điều phối viên về năng lực huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay dưới lăng kính của khái niệm "Đầu tư cao thượng" (Noble capital raising), ông Darryl James Dong – chuyên gia tài chính quốc tế, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC, thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới) tại TP.HCM – nhận định đây chính là xu hướng chủ đạo của dòng vốn toàn cầu trong tương lai.

Theo ông Darryl James Dong, sứ mệnh cốt lõi của IFC từ trước đến nay luôn là tài chính phát triển, và bản chất của khái niệm này mang tính nhân văn sâu sắc. Các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể thu hút thành công những dòng vốn quốc tế quy mô lớn bằng việc chứng minh mình là một "đối tác chân chính, chuẩn mực" (noble counterparty).

"Khi lợi nhuận tài chính (economic return) và giá trị phát triển (development return) song hành cùng nhau, đó chính là cốt lõi của đầu tư cao thượng. Việt Nam đang ở vị thế vô cùng thuận lợi để nắm bắt làn sóng này" – ông Darryl James Dong nhấn mạnh.

Vị chuyên gia phân tích thêm, ngày càng nhiều định chế tài chính và nhà đầu tư tổ chức quốc tế buộc phải nhìn xa hơn những chỉ số lợi nhuận ngắn hạn. Họ tích hợp thẳng các chỉ tiêu (KPI) bắt buộc về tác động xã hội và phát triển bền vững vào tiêu chí giải ngân. Do đó, các doanh nghiệp Việt thể hiện rõ cam kết với tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, áp dụng các giải pháp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (climate-smart) và thực thi trách nhiệm xã hội sâu sắc sẽ lập tức lọt vào "tầm ngắm" của các quỹ đầu tư lớn.

Đánh giá tổng thể câu chuyện của Việt Nam là một hình mẫu phát triển thị trường điển hình, nguyên Trưởng đại diện IFC tại TP.HCM khẳng định Việt Nam đang nắm giữ một "lá bài tẩy" (trump card) đầy sức nặng: nguồn vốn quốc tế thu hút được sẽ chảy trực tiếp vào quá trình nâng cấp hạ tầng thị trường, từ năng lượng xanh, hạ tầng bền vững cho đến an sinh xã hội. Làn sóng "đầu tư cao thượng" này không chỉ đến từ các tổ chức tài chính phát triển (DFI) mà còn lan rộng sang các quỹ đầu tư toàn cầu áp dụng tiêu chuẩn ESG nghiêm ngặt.

Ông Darryl James Dong- Chuyên gia tài chính quốc tế, Nguyên Trưởng Văn phòng đại diện IFC thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới tại TP.HCM

Sự trưởng thành thể chế và sức mạnh cộng hưởng Ngân hàng – Chứng khoán

Ở góc độ cấu trúc hệ thống, trả lời câu hỏi về việc liệu nền tảng tài chính Việt Nam đã hội tụ đủ năng lực để huy động nguồn vốn dài hạn quy mô lớn hay chưa, ông Haroon Anwar Sheikh – chuyên gia ngân hàng quốc tế, từng đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao tại KPMG – đưa ra cái nhìn đầy lạc quan dựa trên hơn 15 năm quan sát và làm việc trực tiếp tại Việt Nam.

Ông Haroon Anwar Sheikh thẳng thắn chỉ ra thực tế rằng nhu cầu vốn của nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng theo cấp số nhân và vượt xa khả năng cung ứng nội địa tức thời. Tuy nhiên, hệ thống tài chính Việt Nam đã có bước trưởng thành nhanh chóng và vững chắc đáng kinh ngạc.

Theo vị chuyên gia này, sự bứt phá đó không phải là kết quả ngẫu nhiên mà đến từ tầm nhìn quy hoạch chiến lược, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đi đôi với tính chủ động, linh hoạt của toàn ngành tài chính. Ông dẫn chứng việc Bộ Tài chính tích cực hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển của các quỹ mở, qua đó khơi thông dòng vốn ở mọi tầng lớp trong nền kinh tế.

"Chúng ta đang chứng kiến sự quan tâm to lớn từ các thị trường châu Âu, Vương quốc Anh và khắp châu Á. Mức độ trưởng thành về mặt thể chế đang tăng lên rõ rệt, và hệ thống ngân hàng khi kết hợp cộng hưởng cùng các công ty chứng khoán hiện đại đang tiến từng bước vững chắc, kỷ luật" – ông Haroon Anwar Sheikh đánh giá.

Ông Haroon Anwar Sheikh- Chuyên gia tài chính quốc tế

Những động lực mang tính bước ngoặt của thị trường vốn Viêt Nam

Bổ sung cho nhận định của hai chuyên gia quốc tế về năng lực hấp thụ vốn của Việt Nam, các diễn giả tại phiên tọa đàm cũng làm rõ những động lực mang tính bước ngoặt của thị trường trong giai đoạn tới.

Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoungho chia sẻ kinh nghiệm từ Hàn Quốc về lợi thế của mô hình tập đoàn tài chính đa năng trong việc tối ưu hóa quy mô, công nghệ và phân bổ vốn. Ông dẫn chứng thực tế tại Hàn Quốc đã chứng minh sức mạnh và giá trị vượt trội của mô hình tập đoàn tài chính đa năng. Theo ông, các định chế tài chính hàng đầu xứ sở Kim chi đã tạo ra những động lực tăng trưởng mới nhờ sự cộng hưởng chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên trong cùng hệ thống.

"Mô hình này cho phép các định chế tận dụng tối đa lợi thế kinh tế theo quy mô (economies of scale), dùng chung các nền tảng công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện phân bổ nguồn vốn với hiệu quả vượt trội. Tôi tin rằng đây chính là hình mẫu chuẩn mực mà ngành tài chính Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp bước trong những năm tới" – Chủ tịch HDBank nhận định.

Xuất phát từ tầm nhìn chiến lược đó, HDBank đã chính thức thành lập Tập đoàn Tài chính HDB (HDB Financial Group) từ năm ngoái nhằm kiến tạo sức mạnh cộng hưởng, thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa toàn bộ các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái. Ông Kim khẳng định đây sẽ là một mô hình tập đoàn tài chính ưu việt, phát huy hiệu quả cao tại thị trường Việt Nam.

Đánh giá sâu hơn về sự kiện công bố IPO của Chứng khoán HD (HDS), Chủ tịch HĐQT HDBank gọi đây là một cột mốc chiến lược đặc biệt quan trọng . Theo ông, việc thành lập Tập đoàn Tài chính HDB và tiến hành IPO Công ty Chứng khoán HD (HDS) là "bài kiểm tra thực chứng" khẳng định hiệu quả phân bổ vốn và giá trị tiềm ẩn của toàn hệ sinh thái HDBank.

Các diễn giả tham gia phiên Tọa đàm cấp cao tại đầu cầu Hà Nội

TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Đức, trong khi đó đưa ra những đánh giá sắc sảo về tính khả thi của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) cũng như lộ trình hút vốn ngoại hậu nâng hạng.

Nhận định về mô hình vận hành VIFC với phương châm "Một trung tâm, Hai địa điểm", TS. Philipp Rösler cho rằng chính phiên tọa đàm kết nối trực tiếp, thông suốt giữa hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM là minh chứng rõ nét nhất cho thấy tầm nhìn chiến lược này đã bước ra khỏi bản vẽ để trở thành một hiện thực sống động.

"Nếu từng có ai băn khoăn tự hỏi liệu mô hình 'Một trung tâm, Hai địa điểm' của VIFC có thể vận hành hiệu quả trong thực tế hay không, thì hôm nay chúng ta đang chứng minh rõ ràng rằng sự kết nối giữa Hà Nội và TP.HCM đang diễn ra vô cùng trơn tru và hiệu quả" – TS. Philipp Rösler chia sẻ.

Đánh giá về sức hút của Việt Nam đối với dòng vốn đầu tư toàn cầu, nguyên Phó Thủ tướng Đức chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam từ lâu đã được thế giới công nhận thuộc nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, mảnh ghép quan trọng nhất mà cộng đồng tài chính quốc tế mòn mỏi chờ đợi suốt từ năm 2018 đến nay chính là câu chuyện nâng hạng thị trường. Theo TS. Philipp Rösler, quyết định nâng hạng thị trường của tổ chức xếp hạng FTSE Russell là một bước ngoặt mang tính lịch sử, mang lại những tác động cụ thể cả về dòng tiền lẫn vị thế quốc gia của Việt nam trên bản đồ tài chính quốc tế.

TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Đức

Tiếp nối câu chuyện về VIFC, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC TP.HCM chia sẻ, sứ mệnh cốt lõi nhất của VIFC là khơi thông và dẫn dắt dòng vốn toàn cầu chảy trực tiếp vào nền kinh tế thực của Việt Nam. Trong tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số mỗi năm – một tham vọng lớn đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ mà tích lũy nội địa đơn thuần không thể đáp ứng trọn vẹn. Vì vậy, việc thiết lập những kênh dẫn vốn quốc tế mới được xác định là yếu tố sống còn.

Chia sẻ về quá trình xây dựng đề án VIFC (tại TP.HCM và Đà Nẵng), ông cho biết ban soạn thảo đã nghiên cứu sâu sắc kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới như Hong Kong, Singapore, Dubai, Abu Dhabi và Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC) của Kazakhstan để chắt lọc, tùy biến tối ưu cho bối cảnh Việt Nam.

"Chúng tôi nhìn vào bài học lịch sử của Hong Kong giai đoạn năm 1997 khi đóng vai trò là cửa ngõ quốc tế chiến lược dẫn vốn vào sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tuy nhiên, VIFC không chủ trương thu hút mọi dòng vốn đại trà hay vốn đầu cơ ngắn hạn, mà tập trung có chủ đích vào dòng vốn công nghệ cao và các nhà đầu tư chiến lược nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu" – PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh. Cụ thể, dòng vốn chiến lược qua VIFC sẽ ưu tiên chảy vào các lĩnh vực công nghệ tương lai như Trí tuệ Nhân tạo (AI), Trung tâm Dữ liệu (Data Center), Công nghiệp Bán dẫn (Semiconductor) và Điện toán Lượng tử (Quantum).

Chờ đợi một năm bùng nổ

Khép lại phần thảo luận của các diễn giả, TS. Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital đã mang đến góc nhìn thẳng thắn và giàu dữ liệu về nghịch lý định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra dự báo lạc quan về điểm rơi tăng trưởng trong năm 2027.

Dẫn câu chuyện thực tế từ chuyến công tác tại Singapore gần đây, TS. Lê Anh Tuấn kể lại cuộc trao đổi với một nhà quản lý quỹ có quy mô trên 10 tỷ USD. Khi được hỏi lý do Việt Nam chưa nằm trong danh mục khuyến nghị giải ngân, vị giám đốc quỹ này trả lời thẳng thắn rằng quy chế đầu tư hiện hành chưa cho phép họ phân bổ vốn chừng nào Việt Nam chưa chính thức nằm trong rổ chỉ số các thị trường mới nổi.

Và theo ông, chính rào cản mang tính quy chế này đã tạo ra một nghịch lý định giá hiếm thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, với hai điển hình là nhóm cổ phiếu ngân hàng và tiêu dùng bán lẻ đang đươc giao dịch ở mức định giá thậm chí còn thấp hơn cả các giai đoạn khủng hoảng kinh tế trước đây.

Lý giải về áp lực bán ròng lũy kế lên tới khoảng 17 tỷ USD của khối ngoại trong 5 năm qua (tương đương khoảng 20% dự trữ ngoại hối quốc gia), Tổng giám đốc Dragon Capital khẳng định nhà đầu tư nước ngoài không hề quay lưng với Việt Nam. Thực tế, xét về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên quy mô GDP, Việt Nam đang sở hữu câu chuyện thu hút vốn vào nền kinh tế thực hấp dẫn bậc nhất thế giới.

Sự trái ngược giữa dòng vốn FDI bùng nổ và dòng vốn gián tiếp rút ròng trên sàn chứng khoán chủ yếu xuất phát từ các rào cản kỹ thuật và giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL). Hiện tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trên tổng vốn hóa thị trường Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 8%, thấp hơn rất nhiều so với mức 18% tại Malaysia, trên 20% tại Thái Lan hay 35% tại Hàn Quốc.

Dự báo về triển vọng giai đoạn tới, TS. Lê Anh Tuấn khẳng định năm 2027 sẽ là một năm vượt trội và bùng nổ hơn hẳn so với năm 2026.