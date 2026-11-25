



Cứ 100 đồng chi tiêu tại cửa hàng ở Việt Nam năm 2025, có khoảng 52 đồng được trả bằng ứng dụng trên điện thoại, gồm ví điện tử và chuyển tiền thẳng từ tài khoản ngân hàng bằng cách quét mã VietQR. Mức trung bình toàn cầu chỉ là 37 đồng. Theo báo cáo Global Payments Report 2026 của Worldpay, Việt Nam nằm trong nhóm năm thị trường có hơn một nửa chi tiêu tại cửa hàng trả qua ứng dụng, trên tổng số 42 thị trường được khảo sát.

Trong nhóm này, Trung Quốc dẫn đầu: 89 đồng trong 100 đồng chi tiêu tại cửa hàng đã trả qua ứng dụng, vì Alipay và WeChat Pay gần như thành cách trả tiền mặc định. Tiếp theo là Ấn Độ (65 đồng) và Thái Lan (56 đồng), còn Việt Nam ở mức 52 đồng. Trong các thị trường còn lại được so sánh ở khu vực, gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand, đều dưới mức một nửa, nơi người dân vẫn dùng thẻ hoặc tiền mặt nhiều hơn.

Bỏ qua thẻ, đi thẳng sang mã QR

Điểm đáng chú ý là Việt Nam đạt mức này mà không đi qua giai đoạn thẻ phát triển mạnh. Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cộng lại chỉ chiếm khoảng 14% giá trị thanh toán tại cửa hàng và 16% trên thương mại điện tử. Worldpay xếp Việt Nam cùng Thái Lan và Indonesia vào nhóm thị trường có độ phủ thẻ thấp, nơi các hệ thống thanh toán quốc gia thúc đẩy chuyển khoản trực tiếp giữa các tài khoản.

Động lực chính là VietQR của NAPAS, cho phép người dùng quét một mã để trả tiền từ nhiều ví và ngân hàng khác nhau. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước được báo cáo dẫn lại, thanh toán QR năm 2025 tăng 62% về số giao dịch và 151% về giá trị, là mảng tăng mạnh vượt trội của hệ sinh thái thanh toán số. Trong số người trả tiền bằng điện thoại tại cửa hàng, 69% chọn QR, gần mức của Malaysia (72%) và Philippines (74%), thấp hơn Trung Quốc (80%).

Hạ tầng nội địa cũng giữ vai trò lớn ở mảng thẻ. Tính đến năm 2024, NAPAS chiếm 55% thị phần thẻ theo hệ thống, trong khi Visa chiếm 22% và Mastercard 16%. Tháng 4/2025, NAPAS đưa Tap to Pay của Apple đến hơn 80 triệu thẻ contactless nội địa, và tháng 9/2025 công bố mở rộng tính năng này sang thiết bị Android.

Tiền mặt vẫn chiếm một phần ba tại cửa hàng

Mặt còn lại của câu chuyện là tiền mặt. tại Việt Nam, từ tỷ trọng tới 85% năm 2019, tiền mặt đã giảm mạnh, nhưng năm 2025 vẫn chiếm khoảng một phần ba giá trị thanh toán tại cửa hàng, cao hơn mức trung bình 13% của châu Á - Thái Bình Dương. Trong 12 thị trường, chỉ Philippines (42%), Nhật Bản (38%) và Indonesia (36%) dùng tiền mặt nhiều hơn Việt Nam tại cửa hàng. Trên thương mại điện tử, thanh toán khi nhận hàng chiếm 16% giá trị, chỉ thấp hơn Philippines (23%).

Xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong bảy tháng đầu năm 2025, số giao dịch không dùng tiền mặt tăng 44% về số lượng và 25% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Dự bao thanh toán thương mại điện tử của Việt Nam

Ở thương mại điện tử, bức tranh có một điểm khác biệt. Ví điện tử chiếm 38% giá trị năm 2025 và Worldpay dự báo vẫn ở mức 38% vào năm 2030, trong khi A2A tăng từ 28% lên 35%. Tại cửa hàng, ví tăng từ 30% lên 33% và A2A tăng từ 22% lên 28%. Tiền mặt giảm từ 33% xuống 26% ở cửa hàng, còn thanh toán khi nhận hàng giảm từ 16% xuống 12% trên thương mại điện tử.

Việt Nam có 49 đơn vị cung ứng ví điện tử được cấp phép tính đến năm 2025, trong đó MoMo, ZaloPay và ShopeePay được người tiêu dùng trong khảo sát nhắc đến nhiều. Người dùng chủ yếu nạp ví trực tiếp từ tài khoản ngân hàng, thẻ đứng sau, ngoài ra còn có tiền mặt và trả góp. Dù vậy, tỷ trọng A2A trên thương mại điện tử của Việt Nam (28%) vẫn thấp hơn Thái Lan (44%), Malaysia (35%) và Indonesia (34%).

Tăng trưởng thuộc nhóm nhanh của khu vực

Thị trường thanh toán thương mại điện tử của Việt Nam dự báo tăng từ 28 tỷ USD lên 50 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2030, tương đương 12% mỗi năm, so với mức 7,5% của toàn cầu. Thanh toán tại cửa hàng tăng từ 199 tỷ USD lên 262 tỷ USD, khoảng 6% mỗi năm, gần gấp đôi mức 3,4% của thế giới.

Ở mảng thương mại điện tử, chỉ Ấn Độ (15%) và Philippines (14%) nhỉnh hơn Việt Nam, còn Thái Lan bằng 12%. Với tốc độ này, quy mô thanh toán tại cửa hàng của Việt Nam sẽ ngang Thái Lan ở mức 262 tỷ USD vào năm 2030.

Đến năm 2030, Worldpay dự báo payment apps chiếm 62% giá trị thanh toán tại cửa hàng ở Việt Nam, so với 94% của Trung Quốc, 75% của Ấn Độ, và 66% của Thái Lan. Khoảng cách với Trung Quốc, nơi ứng dụng gần như là cách trả tiền mặc định, vẫn còn lớn, nhưng Việt Nam đang đi nhanh trên cùng con đường mà không cần dựa vào thẻ.