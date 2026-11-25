Sacombank: Bà Nguyễn Thị Kiều Anh thay ông Loic Faussier

Ngày 2/11/2026, Hội đồng quản trị Sacombank giao bà Nguyễn Thị Kiều Anh đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc, thay ông Loic Faussier. Ông Faussier thôi chức và tiếp tục đồng hành với ngân hàng ở vai trò cố vấn cấp cao của HĐQT. Quyết định được đưa ra chưa đầy 4 tháng sau khi ông Faussier được bổ nhiệm Tổng giám đốc, và là lần thứ ba trong năm Sacombank đổi người giữ ghế quyền Tổng giám đốc.

Bà Kiều Anh sinh năm 1983, có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng. Bà có 18 năm ở VPBank, đi từ chuyên viên tín dụng, trưởng phòng tín dụng, giám đốc chi nhánh đến giám đốc khu vực. Giai đoạn 2023-2025, bà chuyển sang LPBank và lần lượt giữ các vị trí giám đốc chi nhánh, trợ lý Chủ tịch HĐQT, phó chánh văn phòng HĐQT, thành viên Ban điều hành và Phó Tổng giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh

Ngày 10/12/2025, bà được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc LPBank phụ trách văn phòng quản trị. Chỉ 13 ngày sau, bà trở thành Phó Tổng giám đốc Sacombank, kiêm nhiệm người quản trị công ty và công bố thông tin từ tháng 3/2026.

Bà nhận ghế điều hành vào lúc kết quả kinh doanh của Sacombank chịu áp lực. Quý III/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng khoảng 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng đạt 5.729 tỷ đồng, gấp khoảng 5,5 lần. Sacombank cho biết thay đổi nhân sự cấp cao nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đề án tái cơ cấu.

LPBank: Bà Vũ Nam Hương lên làm quyền Tổng Giám đốc sau hơn hai năm gia nhập ngân hàng

Trong khi đó, ngày 23/11/2026, LPBank công bố bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương giữ chức quyền Tổng giám đốc, thay ông Vũ Quốc Khánh. Ông Khánh thôi giữ chức Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao của HĐQT.

Bà Hương sinh ngày 21/12/1983, tốt nghiệp cử nhân Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà bắt đầu ở Chinfon Bank giai đoạn 2006-2008, rồi gia nhập VNDirect từ tháng 4/2008 ở vị trí chuyên viên nguồn vốn. Đến tháng 7/2017, bà trở thành Giám đốc Tài chính của công ty chứng khoán này. Tháng 11/2023, bà rời VNDirect sau gần 16 năm gắn bó.

Song song, bà từng điều hành Tập đoàn Đầu tư IPA. Bà làm Tổng giám đốc IPA từ tháng 8/2020, khi mới 36 tuổi, và ngồi trong HĐQT Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) từ tháng 6/2023 đến tháng 4/2024.

Bà Vũ Nam Hương

Ngày 20/3/2024, bà về LPBank với chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp, sau đó được giao phụ trách thêm mảng thị trường và quản lý tài chính. Sau khoảng hai năm tám tháng, bà nhận quyền điều hành ngân hàng.

Bà tiếp quản LPBank khi ngân hàng đang tăng trưởng nhanh. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 22,9%. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 10.421 tỷ đồng.

Điểm trùng hợp bất ngờ, cả hai nữ lãnh đạo cùng sinh năm 1983, cùng được bổ nhiệm ở chức quyền Tổng giám đốc và cả hai đều có quãng thời gian làm việc tại LPBank. Bà Hương vào LPBank từ tháng 3/2024, còn bà Kiều Anh rời LPBank cuối năm 2025.

Dòng chuyển dịch nhân sự giữa hai ngân hàng cũng không dừng ở bà Kiều Anh. Cùng giai đoạn bà sang Sacombank, ông Nguyễn Đức Thụy cũng rời LPBank để chuyển sang ngân hàng này, hiện là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Trong số những nữ lãnh đạo đứng đầu bộ máy điều hành ngân hàng tại Việt Nam hiện nay, bà Vũ Nam Hương và bà Nguyễn Thị Kiều Anh cũng đang là 2 người trẻ nhất.



