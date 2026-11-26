Ngoài các điều kiện trên, mỗi ngân hàng còn có tiêu chí về dư nợ vay, bảo hiểm, thu nhập hoặc chi tiêu thẻ.

BIDV

BIDV xếp khách hàng vào hạng Premier khi đáp ứng một trong các tiêu chí: tổng tài sản bình quân duy trì 3 tháng liên tiếp từ 1 tỷ đồng; tiền gửi không kỳ hạn bình quân 3 tháng liên tiếp từ 150 triệu đồng; dư nợ bình quân 3 tháng liên tiếp từ 5 tỷ đồng (thuộc nhóm nợ 1); hoặc thu nhập lương bình quân 3 tháng liên tiếp từ 50 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, khách hàng có số dư tiền gửi có kỳ hạn cuối kỳ từ 1 tỷ đồng (kỳ hạn từ 6 tháng) hoặc từ 5 tỷ đồng (kỳ hạn từ 1 tháng) và cam kết không rút trước hạn, hoặc có doanh số chi tiêu thẻ tín dụng lũy kế 12 tháng từ 300 triệu đồng cũng đủ điều kiện. Hạng Premier Elite áp dụng với tổng tài sản bình quân 3 tháng liên tiếp từ 5 tỷ đồng đến dưới 23 tỷ đồng.

Vietcombank

Vietcombank yêu cầu khách hàng đáp ứng một trong các điều kiện: tổng tài sản (AUM) tại ngân hàng và các đối tác từ 2 tỷ đồng, trong đó số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng; số dư tiền gửi bình quân 12 tháng liền trước từ 2 tỷ đồng; hoặc số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân 12 tháng liền trước từ 500 triệu đồng. Thu nhập bình quân hằng tháng trong 12 tháng liền trước từ 50 triệu đồng cũng là một điều kiện.

Bên cạnh đó là tiêu chí tổ hợp tiền gửi, tiền vay, thẻ, bảo hiểm, đầu tư, đòi hỏi đồng thời đạt ít nhất một chỉ tiêu doanh số (như số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng) và đạt từ 10 điểm quy đổi theo cơ chế của ngân hàng.

MB

MB định danh khách hàng Priority khi có số dư bình quân 3 tháng từ 1 tỷ đồng (AUM), hoặc tổng giá trị quan hệ (TRV) bình quân 3 tháng từ 2,5 tỷ đồng. AUM gồm tài khoản thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, sản phẩm đầu tư và giá trị tài sản ròng tại MBS, MBCap; TRV là AUM cộng dư nợ và bảo hiểm.

Techcombank

Techcombank đặt hai mốc: tổng giá trị tài sản tối thiểu 1 tỷ đồng, tính theo số dư bình quân 3 tháng liên tiếp gần nhất (gồm tài khoản thanh toán, tiết kiệm, đầu tư trái phiếu và chứng chỉ quỹ); hoặc tổng giá trị quan hệ tài chính từ 2 tỷ đồng, kèm điều kiện duy trì số dư trung bình trên tài khoản thanh toán theo quy định. Tổng giá trị quan hệ tài chính gồm tài sản bình quân 3 tháng gần nhất và tổng dư nợ tín dụng bất động sản, ôtô.

VPBank

Với VPBank Diamond, khách hàng cá nhân có tổng tài sản từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, hoặc số dư tài khoản thanh toán trung bình tháng từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thuộc hạng Diamond. Hạng Diamond Elite áp dụng khi tổng tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên, hoặc số dư tài khoản thanh toán trung bình tháng từ 500 triệu đồng trở lên.