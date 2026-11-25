40 tỷ đồng xây trường học tại Hóc Môn, nằm trong gói tài trợ 150 tỷ đồng ở TP.HCM



Chiều 23/11, tại chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tổ chức ở xã Hóc Môn, Vietcombank đã trao khoản tài trợ 40 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trường THPT tại địa phương.

Trước đó, ngày 18/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã ký thỏa thuận tiếp nhận tổng cộng 150 tỷ đồng từ các đơn vị để triển khai những dự án phục vụ cộng đồng và phát triển giáo dục. Trong đó, Vietcombank dành 40 tỷ đồng cho công trình trường học tại xã Hóc Môn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Đại biểu Quốc hội khóa 16, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 2 từ trái sang) trao tặng khoản kinh phí tài trợ của Vietcombank để xây dựng trường THPT tại xã Hóc Môn, TP. HCM cho đại diện lãnh đạo địa phương. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Nguồn kinh phí được kỳ vọng góp phần bổ sung cơ sở vật chất bậc THPT, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân địa phương và cải thiện điều kiện dạy, học. Dự án thuộc các hoạt động chăm lo an sinh xã hội của TP.HCM giai đoạn 2026-2028.

Hơn 2.800 tỷ đồng trong 5 năm và 608,7 tỷ đồng cam kết chỉ trong 11 tháng

Không chỉ dừng ở dự án xây trường tại Hóc Môn, Vietcombank cho biết ngân hàng đã dành hơn 2.800 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trong giai đoạn 2020-2025.

Riêng 11 tháng đầu năm 2026, ngân hàng cam kết dành 608,7 tỷ đồng cho các chương trình an sinh trên cả nước. Trong đó, 117 tỷ đồng được dành cho các hoạt động tại TP.HCM.

Tại khu vực Hóc Môn và Củ Chi, Vietcombank từng hỗ trợ trang bị phòng học STEM, tài trợ thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi. Ngân hàng cũng trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Trong lĩnh vực y tế, Vietcombank dành 1 tỷ đồng hỗ trợ trang thiết bị cho hai bệnh viện nói trên, đồng thời trao 200 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ở khu vực Tây Bắc TP. HCM, ngân hàng phối hợp với Báo Tiền Phong hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 6 gia đình cựu chiến binh tại Đông Thạnh và Củ Chi trong khuôn khổ chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026. Các căn nhà được bàn giao vào tháng 7/2026, trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thông qua kết nối của Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương, nguồn lực an sinh của Vietcombank được phân bổ vào các lĩnh vực thiết thực như giáo dục, y tế và nhà ở. Dự án xây dựng trường THPT tại Hóc Môn tiếp tục nằm trong định hướng hỗ trợ cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho giáo viên và học sinh địa phương.

Nguồn: Báo Chính phủ