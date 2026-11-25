Công an tỉnh Cà Mau cho biết, sáng ngày 18/11/2026, Đại tá Nguyễn Thanh Lạc, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau đã nhận được thông tin người dân cần hỗ trợ.

Theo đó, từ ngày 02/10/2026, bà C.T.H. ngụ tại xã U Minh, tỉnh Cà Mau trong lúc thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 6.686.000 đồng vào tài khoản của hộ kinh doanh; tuy nhiên, không tìm ra số điện thoại và địa chỉ của chủ tài khoản thụ hưởng, nên trong thời gian dài bà H. và ngân hàng gặp khó khăn trong việc liên hệ để đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm

Hình ảnh giao dịch chuyển tiền nhầm và bà H. được hoàn trả số tiền



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Nguyễn Thanh Lạc đã nhanh chóng phối hợp, trao đổi với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh tỉnh Cà Mau, Công an phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản. Được biết, chủ tài khoản hộ kinh doanh nhận số tiền chuyển nhầm là ông T.Q.H. ngụ tại phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Thanh Lạc đã liên hệ qua điện thoại trực tiếp với chủ tài khoản thụ hưởng để tuyên truyền, giải thích quyền và nghĩa vụ các bên liên quan khi phát sinh giao dịch chuyển tiền nhầm theo quy định pháp luật và hướng dẫn thực hiện việc hoàn trả.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, chủ tài khoản thụ hưởng đã hoàn trả số tiền 6.686.000 đồng cho bà H. Khi được hỗ trợ nhận lại số tiền trên bà H. vô cùng biết ơn lực lượng Công an tỉnh nói chung và Đại tá Nguyễn Thanh Lạc, Trưởng phòng An ninh kinh tế nói riêng.

Việc hoàn trả lại tiền chuyển nhầm được hoàn tất chỉ sau 6 giờ kể từ khi cơ quan công an nhận được thông tin.





