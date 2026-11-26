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Ngày 25/11, ông Nguyễn Bá Út – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần DongSin EF (Hàn Quốc) về đề xuất đầu tư Dự án phát triển Amoniac xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần DongSin EF đã trình bày ý tưởng đầu tư Dự án phát triển Amoniac xanh Bình Thuận. Theo đề xuất, dự án được định hướng xây dựng thành tổ hợp sản xuất tích hợp, gồm nhà máy điện mặt trời, hệ thống điện phân, tổ hợp tổng hợp Amoniac và hệ thống kho bãi phục vụ sản xuất, lưu trữ, xuất khẩu sản phẩm.

Khu vực doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu đầu tư nằm trong khu vực phát triển điện mặt trời Tuy Phong, cách cảng Vĩnh Tân khoảng 18 km.﻿

﻿Theo ông Na Dong Heon - Cố vấn quản trị Công ty Cổ phần DongSin EF, dự án hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu với sự hỗ trợ kinh phí từ Chính phủ Hàn Quốc.

Thông qua buổi làm việc, doanh nghiệp mong muốn báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về ý tưởng đầu tư, đồng thời đề nghị tỉnh định hướng, hướng dẫn các bước triển khai tiếp theo.

﻿Theo phương án đề xuất, giai đoạn 1 có công suất dự kiến 300.000 tấn Amoniac xanh/năm, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,782 tỷ USD, bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí thu xếp tài chính trong thời gian xây dựng. Về dài hạn, doanh nghiệp định hướng nâng tổng công suất lên 1,2 triệu tấn/năm.

Tổ hợp sản xuất dự kiến sử dụng năng lượng tái tạo, trước mắt là điện mặt trời và từng bước nghiên cứu bổ sung nguồn điện gió. Việc triển khai các giai đoạn tiếp theo sẽ căn cứ vào kết quả vận hành giai đoạn 1, cam kết thị trường, năng lực tài chính và các điều kiện liên quan.

﻿Doanh nghiệp kỳ vọng dự án sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho Lâm Đồng, thúc đẩy phát triển công nghiệp và xuất khẩu; kết nối tiềm năng năng lượng tái tạo với chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp.

Đồng thời, dự án có thể tạo thêm việc làm, nhất là nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực vận hành, bảo trì, an toàn công nghiệp; thúc đẩy các ngành dịch vụ xây dựng, vận tải, cảng biển và thu hút thêm doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư tham gia chuỗi cung ứng.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Lâm Đồng)

﻿Để có cơ sở nghiên cứu, triển khai dự án, Công ty Cổ phần DongSin EF đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu mối liên hệ, điều phối giữa các sở, ngành; hướng dẫn các thủ tục liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất; điều kiện đấu nối hạ tầng, khả năng cung cấp nước và các thủ tục cấp phép.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp mong muốn được kết nối với đơn vị khai thác cảng để tìm hiểu các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, luồng hàng hải, hoạt động nạo vét; được hướng dẫn về chính sách ưu đãi đầu tư, điều kiện và hồ sơ thụ hưởng.

Doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở đào tạo với cộng đồng doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng trong nước.﻿

﻿Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út đánh giá cao ý tưởng đầu tư của doanh nghiệp. Ông cho biết, Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời.

Việc nghiên cứu các dự án sản xuất Hydro và Amoniac xanh gắn với khai thác năng lượng tái tạo phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng, chủ trương phát triển năng lượng của Trung ương và định hướng phát triển của địa phương.

﻿Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện tỉnh chưa cấp phép dự án có tính chất tương tự, tuy nhiên đã có một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất nghiên cứu.

Đối với đề xuất của Công ty Cổ phần DongSin EF, tỉnh ghi nhận và đánh giá đây là hướng đầu tư phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược phát triển năng lượng Hydro của Việt Nam và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa ý tưởng, cần nghiên cứu, đánh giá toàn diện nhiều yếu tố, từ cơ chế, chính sách, quy hoạch, công nghệ, nguồn cung năng lượng, nhu cầu sử dụng đất đến hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng kết nối hạ tầng.

Ông Nguyễn Bá Út khẳng định Lâm Đồng hoan nghênh, ủng hộ định hướng nghiên cứu sản xuất Hydro và Amoniac xanh. Nếu được triển khai hiệu quả, dự án sẽ góp phần khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu kỹ, thu thập đầy đủ số liệu, hoàn thiện hồ sơ và có văn bản đề xuất chính thức.

Trong đó, cần làm rõ quy mô, công nghệ, phương án cung ứng năng lượng, nhu cầu sử dụng đất, tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và lộ trình triển khai.

Trên cơ sở hồ sơ chính thức, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, đánh giá tính khả thi và hướng dẫn các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, tỉnh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất. Những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, hướng dẫn, bảo đảm dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Đại diện Công ty Cổ phần DongSin EF cảm ơn sự quan tâm, góp ý và định hướng của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện đề xuất và sớm có buổi làm việc tiếp theo với tỉnh Lâm Đồng.