Ngày 24/11, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), cùng ông Vũ Văn Vịnh, Phó Trưởng Ban và lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc đã kiểm tra các công trường nhà ga thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Tại buổi thị sát, đoàn công tác nghe các nhà thầu báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Qua kiểm tra thực tế, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) Phan Công Bằng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công.

Lãnh đạo MAUR kiểm tra các công trường nhà ga thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương

Đồng thời, ông nhấn mạnh yêu cầu phối hợp tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực thi công để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương ) được khởi công ngày 15/1/2026, với tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM. THACO tham gia với vai trò đại diện liên danh trong tổng thầu EPC, đảm nhiệm các công việc thuộc phạm vi thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM, được kỳ vọng góp phần mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị, tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố.

Tuyến metro dài hơn 11 km, ứng dụng công nghệ tự động hóa cao nhất

Theo phương án được phê duyệt, tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương ) có chiều dài khoảng 11,269 km. Trong đó, đoạn đi ngầm dài 9,255 km, đoạn chuyển tiếp 265 m, đoạn trên cao 846 m và đoạn trên mặt đất vào khu depot dài 903 m.

Toàn tuyến có 11 nhà ga, gồm 10 ga ngầm và 1 ga trên cao, cùng khu depot tại Tham Lương phục vụ tập kết, bảo dưỡng và sửa chữa đoàn tàu. Điểm đầu tuyến là ga Bến Thành, kết nối với tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Từ khu vực trung tâm, tuyến đi qua các trục Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh, trước khi kết thúc tại depot Tham Lương. Hướng tuyến đi qua địa bàn 14 phường của TP.HCM.

Không chỉ có quy mô xây dựng lớn, tuyến metro này còn được định hướng áp dụng công nghệ theo tiêu chuẩn châu Âu, hướng tới hệ thống giao thông xanh và thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, dự án sử dụng công nghệ vận hành tự động hoàn toàn GoA4 – cấp độ tự động hóa cao nhất trong hệ thống phân cấp vận hành đường sắt hiện nay.

Với GoA4, đoàn tàu có thể vận hành mà không cần lái tàu trên tàu. Các hoạt động giám sát, điều khiển và quản lý vận hành được thực hiện thông qua hệ thống tự động và trung tâm điều hành. Công nghệ này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, bảo đảm tính đồng bộ và an toàn cho tuyến đường sắt đô thị.

Hạ lồng thép sâu 41 m, chuẩn bị thi công đường hầm metro

Với hơn 9,2 km đi ngầm, thi công nhà ga và đường hầm là những hạng mục quan trọng, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, đặc biệt trong điều kiện đô thị đông dân cư và mặt bằng hạn chế.

Một trong những công đoạn đáng chú ý đã được triển khai là thi công tường vây tại ga ST10 (Phạm Văn Bạch). Trước đó, ngày 2/7/2026, MAUR phối hợp với liên danh tổng thầu EPC và các đơn vị liên quan tổ chức hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây nhà ga.

Tại Nhà ga ngầm ST10 (Phạm Văn Bạch), lồng thép được hạ xuống độ sâu khoảng 41 m. Hệ thống tường vây của nhà ga có tổng chiều dài khoảng 534 m, dày 1,2 m - Ảnh: VGP/LA

Lồng thép được hạ xuống độ sâu khoảng 41 m, với hệ thống tường vây dày 1,2 m. Đây là kết cấu bao quanh khu vực nhà ga, tạo điều kiện để triển khai công tác đào đất và thi công các hạng mục ngầm bên trong.

Ở giai đoạn tiếp theo, dự án dự kiến sử dụng hai máy khoan hầm TBM (Tunnel Boring Machine) để đào các đoạn hầm ngầm. Việc chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện kết cấu nhà ga và tổ chức thi công đồng bộ sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ chung của tuyến.

Khi hoàn thành, tuyến metro số 2 không chỉ bổ sung phương thức di chuyển cho người dân mà còn được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục đường lớn, thúc đẩy giao thông công cộng và tái tổ chức không gian đô thị. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2030.