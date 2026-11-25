Một góc Dự án triển khai thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: BT.

Theo Thông báo (số 323/TB-VP) kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được thống kê lũy kế đến ngày 19/11. Mức bình quân 75,3% được sử dụng để đối chiếu là tỷ lệ giải ngân cả nước đến ngày 12/11/2026 theo Công văn số 18586/BTC-ĐTPT ngày 17/11/2026 của Bộ Tài chính, do số liệu đến ngày 19/11 chưa được công bố.

Qua rà soát 109 chủ đầu tư, có 83 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên, chiếm hơn 76%. Ngược lại, 26 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức này.

Ở khối tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo có tỷ lệ giải ngân thấp nhất, chỉ đạt 4,7%; Sở Nông nghiệp và Môi trường đạt 34,7%; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 45,1%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đạt 49,3%.

Một số đơn vị khác cũng chưa đạt mức bình quân chung cả nước như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đạt 55%; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đạt 60,7%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đạt 70,2%. Sở Y tế đạt 75,1%, thấp hơn mức bình quân 0,2 điểm phần trăm.

Tại khối địa phương, một số xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có tỷ lệ giải ngân thấp nhất. Ở phía Đông, xã Mộ Đức đạt 47,7%.

Đáng chú ý, một số địa phương được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân chưa cao. Cụ thể, xã Măng Đen được giao hơn 158,5 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 56,3%; xã Tư Nghĩa có kế hoạch vốn hơn 85,3 tỷ đồng, đạt 61,8%; xã Ia Tơi được giao hơn 54,4 tỷ đồng, đạt 61,5%.

Ở chiều ngược lại, nhiều xã, phường có tỷ lệ giải ngân đạt 100% như Đăk Kôi, Sa Loong, Xốp, Tây Trà Bồng, Bình Sơn, Đông Sơn, Tây Trà, Thiện Tín, Sơn Mai, Trà Câu, Sa Huỳnh và Nguyễn Nghiêm.

Đối với khối tỉnh, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đạt tỷ lệ giải ngân 85,8%; Sở Xây dựng đạt 81,2%; Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi đạt 75,7%.

Theo phụ lục kèm theo thông báo, tỷ lệ giải ngân được tính trên kế hoạch vốn sau khi trừ số vốn không thể thực hiện vì lý do khách quan, cụ thể là nguồn vốn từ tiền sử dụng đất cấp xã không thu được tính đến ngày 31/10.

Trước kết quả này, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương là chủ đầu tư dự án khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, bao gồm cả nguồn vốn kéo dài.

Việc đẩy nhanh giải ngân phải thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 10445/UBND-KTTH ngày 8/10/2026 và Thông báo số 1191/TB-UBND ngày 10/11/2026.