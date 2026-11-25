Phối cảnh hầm chui Hoàng Quốc Việt qua đường Vành đai 3.

Theo đề xuất, dự án sẽ được gia hạn đến hết quý II-2028, thay vì hoàn thành trong quý II-2027 như kế hoạch đã được phê duyệt.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong, việc điều chỉnh tiến độ xuất phát từ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp. Cụ thể, khi phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu số 01/XL, không có nhà thầu tham dự, khiến dự án phải điều chỉnh thời gian để phù hợp với tiến độ triển khai gói thầu.

Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.106 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,203km, trong đó phần hầm và tường chắn dài 672,8m; quy mô hầm gồm 6 làn xe. Dự án còn đầu tư tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến phố Trần Vỹ với mặt cắt ngang rộng 50m theo quy hoạch, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trạm bơm thoát nước, chiếu sáng, tín hiệu giao thông và tổ chức giao thông tại nút giao.

Về giải phóng mặt bằng, các dự án thành phần 1.1 và 1.2 đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp, với diện tích lần lượt khoảng 30.500m² và 36.646m². Các đơn vị đang tiếp tục di chuyển công trình ngầm, nổi; dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý II-2027. Trong khi đó, dự án thành phần 2 hiện đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Sở Xây dựng đánh giá việc điều chỉnh thời gian đến hết quý II-2028 phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng thực tế và kế hoạch triển khai dự án. Tuy nhiên, cơ quan này yêu cầu chủ đầu tư cùng UBND các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ để sớm tổ chức lựa chọn lại nhà thầu.

Sở Xây dựng cũng đề nghị xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, gắn với các mốc thời gian cụ thể và cam kết hoàn thành. Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm nếu để dự án tiếp tục chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.