Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM cho đại diện 7 doanh nghiệp.

Lễ công bố 7 thành viên mới của VIFC-HCMC diễn ra vào sáng 23/11, trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố, phường An Khánh, TPHCM.

Theo thông tin từ VIFC-HCMC, các thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với tổng vốn dự kiến huy động trong giai đoạn 2027–2030 là 5 tỷ USD, bao gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single-member Limited Liability Company, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Company Limited và Corvia Technology Company Limited.

Đây là động thái mới nhất của VIFC-HCMC trong việc mở rộng hệ sinh thái và kết nối nguồn vốn. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được tổ chức hồi tháng 10, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027.

Như vậy, sau 2 đợt công bố thành viên, tổng vốn huy động từ các thành viên tham gia VIFC-HCMC dự kiến đạt 7,7 tỷ USD giai đoạn 2027–2030.

Việc bổ sung 7 thành viên lần này mang đến những cấu phần quan trọng cho hệ sinh thái VIFC-HCMC, từ kết nối nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa đến các dịch vụ tư vấn và công nghệ tài chính. Những lĩnh vực này có tính bổ trợ, góp phần mở rộng năng lực của Trung tâm, tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính với hoạt động đầu tư, kinh doanh và sản xuất của nền kinh tế.

Cụ thể, 7 thành viên được công bố lần này gồm 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding, tập trung huy động và kết nối nguồn vốn với các lĩnh vực đầu tư chiến lược; 2 doanh nghiệp triển khai thành lập sàn giao dịch hàng hóa trong VIFC và 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại Trung tâm.