Theo đó, Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Riêng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo luật mới được ban hành để áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trong đó mở rộng cơ hội được xem xét cấp giấy chứng nhận đối với những trường hợp sử dụng đất lâu năm nhưng chưa có giấy tờ hợp pháp.

Theo quy định mới, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng trước ngày 1/7/2014, nếu đáp ứng các điều kiện luật định và không thuộc trường hợp bị loại trừ, có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/8/2024 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền, người đang sử dụng đất cũng được xem xét cấp giấy chứng nhận nếu đáp ứng các điều kiện tương ứng.

Luật quy định, trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích không có tranh chấp, nếu đủ điều kiện tách thửa, vẫn được cấp giấy chứng nhận. Cá nhân, hộ gia đình khi được cấp giấy chứng nhận lần đầu cũng được ghi nợ tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu.

Đối với đất thuộc quyền sử dụng chung của các thành viên hộ gia đình, việc ghi tên trên giấy chứng nhận thực hiện theo thỏa thuận của những người có chung quyền sử dụng đất và các thành viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung này. Trường hợp vợ chồng cùng có chung quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận phải ghi cả họ, tên vợ và chồng.

Ngoài ra, Luật Đất đai (sửa đổi) cũng quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo mẫu thống nhất trong cả nước, gồm: Giấy chứng nhận dạng giấy và Giấy chứng nhận điện tử.

Đặc biệt, Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận dạng giấy. Như vậy, Sổ đỏ điện tử không chỉ có chức năng tra cứu, cung cấp thông tin mà có thể được sử dụng với giá trị pháp lý tương đương bản giấy.