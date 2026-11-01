Công điện số 36/CĐ-CT của Cục Thuế cho biết, chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026 tại Nghị quyết số 63/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 21/11/2026. Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng thuế các tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người nộp thuế, đặc biệt phổ biến nội dung Nghị quyết số 63/2026/QH16.

Đặc biệt, Cục Thuế lưu ý đối tượng áp dụng là người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06). Đối tượng được xác định theo tình trạng 03, 06 do cơ quan thuế xác định tính đến hết ngày 23/10/2026 theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và pháp luật về quản lý thuế.

Việc xử lý xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp chỉ áp dụng đối với những khoản tiền chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thực hiện xóa nợ và đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị quyết. Lệ phí môn bài trong Nghị quyết bao gồm cả thuế môn bài phát sinh trước ngày 01/01/2017. Tiền chậm nộp bao gồm cả tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2013.

Để được xóa tiền chậm nộp theo Điều 4, người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Ngoài ra, người nộp thuế còn phải nộp đủ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, hoặc hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Hạn cuối để cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hợp lệ là hết ngày 30/6/2028. Việc xử lý xóa nợ tiền chậm nộp được cơ quan thuế thực hiện đồng thời với việc xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Các trường hợp không được xóa tiền chậm nộp

Nhóm thứ nhất là người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Nhóm thứ hai là chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc diện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Nhóm thứ ba là người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động đó trong thời gian ở trạng thái 03, 06, trừ trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ số thuế phát sinh.

Đẩy nhanh chiến dịch làm sạch mã số thuế, xử lý dứt điểm nợ đọng

Ngày 21/11/2026, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 63/2026/QH16 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày ban hành.

Tại Hội nghị tập huấn triển khai các Nghị quyết về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn đối với người nộp thuế, Phó Cục trưởng Cụ Thuế Mai Sơn cho biết, đây là một Nghị quyết được Quốc hội ban hành rất khẩn trương với mụa tiêu yêu cầu là "chính sách đặc thù" để xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Và ngay sau khi Quốc hội ban hành, trực tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chỉ đạo ngành Thuế phải tập trung triển khai ngay để chính sách lan tỏa nhanh nhất đến người nộp thuế.

Đồng thời, Lãnh đạo ngành Thuế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù trong thực hiện pháp luật quản lý thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhằm triển khai đồng bộ trong thời gian tới.

Theo Phó Cục trưởng Mai Sơn, đây là những chính sách có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định.

Việc Quốc hội đồng ý biểu quyết thông qua chính sách này cũng tạo điều kiện để ngành Thuế đẩy nhanh tiến độ triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", hướng tới mục tiêu xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khôi phục hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đánh giá về quá trình triển khai Chiến dịch trong thời gian qua, Phó Cục trưởng cho biết toàn ngành Thuế đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn nhiều trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, còn tồn đọng nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp hoặc gặp khó khăn trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, dẫn đến chưa thể hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

"Mục tiêu của Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc xử lý các khoản nợ thuế hay giải quyết thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn là tháo gỡ thực chất những điểm nghẽn đang cản trở người nộp thuế hoàn tất nghĩa vụ, khôi phục hoặc chấm dứt hoạt động; đồng thời xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài trong dữ liệu quản lý thuế." Phó Cục trưởng Mai Sơn chia sẻ thông tin.



