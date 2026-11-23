Nhiều hạng mục chuyển biến về tiến độ

Trên công trường dự án cầu Ngọc Hồi, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai đồng thời nhiều hạng mục, từ khoan cọc nhồi, thi công bệ trụ, thân trụ đến đúc và lao lắp dầm cầu.

Tại phía Hưng Yên, những phiến dầm Super T đầu tiên đã được lắp đặt lên các trụ cầu, từng bước hình thành kết cấu nhịp cầu dẫn. Trong khi đó, tại khu vực cầu chính vượt sông Hồng, các đơn vị tiếp tục thi công móng, trụ bằng hệ thống sà lan và cần cẩu chuyên dụng.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án được khởi công ngày 19/8/2025. Đến nay, các nhà thầu đã tổ chức 18 mũi thi công, triển khai đồng loạt các hạng mục cầu chính và cầu dẫn.

Các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cầu Ngọc Hồi.

Đối với phần cầu dẫn, các đơn vị đã thi công 2.201/2.315 cọc khoan nhồi, 196/328 bệ trụ, 131/328 thân trụ và 72/328 xà mũ. Công tác đúc dầm đạt 503 phiến Super T, trong đó 140 phiến đã được lắp đặt.

Tổng giá trị sản lượng thi công toàn dự án đạt 1.988,45 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 7.370,72 tỷ đồng, tương đương 26,98%, chưa bao gồm chi phí dự phòng.

Tại một số gói thầu, tiến độ thi công cũng ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, giá trị sản lượng trong phạm vi đơn vị đảm nhận đạt 615,86 tỷ đồng, tương đương 34,93% giá trị xây lắp.

Nhà thầu đã hoàn thành 40 cọc khoan nhồi đường kính 2.000mm tại trụ T42 và 10 cọc tại trụ T43. Tại các trụ từ T44 đến T100, đơn vị thi công được 680/764 cọc đường kính 1.200mm. Cùng với đó, 39 bệ đơn, 92 đốt thân trụ và 16 xà mũ trụ cầu dẫn đã hoàn thành. Công tác đúc dầm đạt 158/826 phiến Super T, trong đó 28 phiến đã được lao lắp.

Đáng chú ý, Tập đoàn Thành Huy đã tổ chức gác những phiến dầm đầu tiên trong phạm vi đảm nhận từ trụ T29 đến T39. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ thi công kết cấu phần dưới sang kết cấu phần trên của công trình.

Ông Trần Đắc Tiệp, Chỉ huy trưởng thuộc Tập đoàn Thành Huy cho biết, nhà thầu đang huy động hơn 50 cán bộ, công nhân cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng, tổ chức tăng ca để triển khai đồng thời các hạng mục bệ trụ, thân trụ, xà mũ, đúc và lao lắp dầm.

Riêng công tác gác 154 phiến dầm trong phạm vi đảm nhận sẽ được triển khai theo hình thức cuốn chiếu. Sau khi hoàn thành xà mũ trụ và lắp đặt gối cầu, nhà thầu sẽ tiến hành lắp dầm để tiếp tục thi công bản mặt cầu, lan can và các hạng mục hoàn thiện.

Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Theo ông Tiệp, phạm vi đảm nhận của nhà thầu có 7/11 trụ, gồm hai đơn nguyên nằm ở khu vực bờ và dưới sông Hồng. Điều kiện thi công phụ thuộc nhiều vào thời tiết, con nước nên việc bố trí nhân lực, thiết bị phải được tính toán linh hoạt.

Bên cạnh đó, giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu tăng cao, nguồn cung có thời điểm khan hiếm. Việc tuyển dụng kỹ sư, công nhân lành nghề cũng gặp khó khăn khi nhiều dự án lớn cùng triển khai.

Để khắc phục, nhà thầu đang mở rộng mạng lưới đối tác, nhà cung cấp vật liệu, đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề và có chính sách tiền lương, thưởng tiến độ nhằm giữ chân người lao động. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành 50% giá trị hợp đồng trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành các hạng mục được giao vào tháng 7/2027.

Còn 0,53ha mặt bằng cần sớm bàn giao

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó đoạn qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2km, qua tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km. Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng 38,3m, được thiết kế với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Phần cầu dẫn dài khoảng 6,58km.

Dự án có tổng mức đầu tư 10.197,833 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ hình thành tuyến kết nối quan trọng trên đường Vành đai 3,5, liên thông với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 1.

Không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu, cầu Ngọc Hồi còn được kỳ vọng rút ngắn thời gian đi lại giữa Hà Nội với Hưng Yên và các địa phương lân cận, tăng khả năng lưu thông hàng hóa, hành khách, mở rộng không gian phát triển khu vực phía Đông Nam Thủ đô.

Để triển khai dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 55,26ha, trong đó Hà Nội chiếm 32,6ha và Hưng Yên là 22,66ha.

Những phiến dầm Super T đầu tiên được Tập đoàn Thành Huy tổ chức gác lên các trụ cầu, đánh dấu bước chuyển sang thi công kết cấu phần trên.

Đại diện Ban Quản lý dự án, toàn bộ diện tích 32,6ha thuộc địa bàn Hà Nội đã được bàn giao, đạt 100%. Tại Hưng Yên, diện tích đã bàn giao đạt 22,13/22,66ha, tương đương 97,6%. Như vậy, dự án vẫn còn khoảng 0,53ha chưa được bàn giao.

Phần diện tích còn lại liên quan đến 23 phương án đất ở, đất quốc phòng và một số công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi chưa được di dời. Trong đó, việc di chuyển đường điện trung thế 22kV, các tuyến ống cấp nước và hệ thống thông tin liên lạc cần sự phối hợp của các đơn vị quản lý hạ tầng.

Trước tình hình này, Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với phần đất ở, đất quốc phòng; đồng thời tổ chức di chuyển các công trình điện, nước và mồ mả còn lại để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Trong tháng 11/2026, các đơn vị tiếp tục tập trung thi công bệ trụ tháp cầu chính dây văng và các hạng mục cầu dẫn. Kế hoạch đặt ra là hoàn thành bệ trụ tháp cầu chính, nâng khối lượng cọc khoan nhồi cầu dẫn lên 2.285/2.315 cọc, đúc 600/2.165 phiến dầm Super T, hoàn thành 220/318 bệ trụ và 150/318 thân trụ.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành trước Hội nghị APEC. Đây là mục tiêu đòi hỏi các nhà thầu phải duy trì nhịp độ thi công, chủ động nguồn nhân lực, vật tư và thiết bị, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng hạng mục.

Việc các phiến dầm đầu tiên được lao lắp cho thấy công trường cầu Ngọc Hồi đang từng bước chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu phần trên. Tuy nhiên, với khối lượng công việc còn lớn, việc tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc mặt bằng phía Hưng Yên, đặc biệt là di dời hạ tầng kỹ thuật, sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ toàn dự án.