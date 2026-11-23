Bộ Xây dựng cũng thống nhất với đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam chưa xem xét điều chỉnh giá vé

Trong giai đoạn kể từ ngày 1/1/2025 đến nay, trên cơ sở báo cáo của các hãng hàng không, thông tin kê khai giá Cục Hàng không Việt Nam nhận được và thông tin ghi nhận tại các trang thông tin điện tử của các hãng hàng không, công tác niêm yết, kê khai giá được các hãng hàng không duy trì thực hiện ổn định, đảm bảo giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa không vượt mức tối đa quy định.

Giá vé hiện tại thấp hơn mức tối đa quy định

Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá vé bình quân trên các đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội-Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng có xu hướng tăng trong quý II so với quý I, nhưng vẫn thấp hơn mức tối đa, dao động từ 43-69% mức tối đa quy định.

Về cơ cấu phân khúc giá vé hạng phổ thông cơ bản có sự dịch chuyển từ phân khúc thấp sang phân khúc trung bình và cao. Tỷ lệ giá vé thuộc phân khúc trung bình tăng từ khoảng 22-32% trong quý I lên 41-47% trong quý II; phân khúc cao cũng tăng, từ 23-33% lên 30-36%. Ngược lại, phân khúc thấp giảm từ 38-48% xuống 22-28%.

Diễn biến này cho thấy trong quý II/2026, cơ cấu giá vé có xu hướng dịch chuyển từ phân khúc thấp sang các phân khúc trung bình và cao so với quý I/2026. Kết quả này phù hợp với xu hướng tăng của mức giá vé bình quân được ghi nhận trong cùng kỳ.

Mặc dù mức giá vé bình quân hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay khảo sát trong quý II/2026 có xu hướng tăng so với quý I/2026 nhưng mức giá vé bình quân vẫn nằm trong giới hạn từ 43-69% so với mức giá tối đa theo quy định. Kết quả này cho thấy mức giá tối đa hiện hành vẫn còn dư địa để các hãng hàng không xây dựng và áp dụng mức giá vé phù hợp với tình hình thị trường và chi phí khai thác thực tế.

Mặt khác, Chính phủ đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc duy trì chính sách ưu đãi thuế đối với nhiên liệu bay; đồng thời chủ trương điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước thận trọng khi xem xét điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, bảo đảm đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ, thời điểm điều chỉnh và tác động đến CPI, mặt bằng giá cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất chưa xem xét điều chỉnh mức giá tối đa dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay. Cục sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu, tỷ giá, chi phí khai thác, kết quả sản xuất kinh doanh của các hãng và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa; trên cơ sở đó tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp và hành khách.

Chưa xem xét điều chỉnh giá vé

Liên quan đến vấn đề này, Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) cho rằng việc xem xét điều chỉnh mức giá tối đa cần được đánh giá trên cơ sở tổng thể các yếu tố chi phí đầu vào, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hãng hàng không, mặt bằng giá vé thực tế và khả năng chi trả của hành khách.

Bộ Xây dựng cũng thống nhất với đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam về việc chưa xem xét điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu Jet A-1, tỷ giá, các yếu tố chi phí khai thác, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hãng hàng không và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa; tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá vé, bảo đảm các hãng hàng không thực hiện đúng mức giá tối đa theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam chủ động đánh giá tác động của biến động chi phí đầu vào đến hoạt động vận tải hàng không, kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng phương án quản lý, điều hành giá phù hợp; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách, phù hợp với chủ trương điều hành giá của Chính phủ và quy định pháp luật.