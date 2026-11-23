Tường rào đổ nát, ô đất công do phường quản lý lại trở thành nơi tập kết xe tải, xe cẩu... Ngày 27/2, UBND phường Lĩnh Nam đã có quyết định số 136/QĐ-UBND thành lập tổ công tác với 3 nhóm ra quân, triển khai xử lý đồng bộ các vi phạm. Quyết định nêu lộ trình xử lý dứt điểm các vi phạm trước 31/3. Tuy nhiên đến thời điểm này, kho bãi nhà xưởng tại đây vẫn đang hoạt động.