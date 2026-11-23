Theo đó, Ban quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ Xây dựng) vừa xác nhận đơn vị này đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu) thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc với giá trúng thầu 10.243.393.118.005 đồng, thời gian thực hiện 30 tháng. Các nhà thầu trong liên danh gồm: SYSTRA (thành viên đứng đầu, quốc tịch Pháp); các thành viên quốc tịch Hàn Quốc: Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin), Korea National Railway (KNR); các thành viên quốc tịch Việt Nam: Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI), Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC), Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Về phía nhà thầu Việt Nam, đại diện Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) cho biết, nhà thầu Việt Nam sẽ đảm nhận một khối lượng tương đối lớn tại Gói thầu TV-02 sau khi đã tích lũy kinh nghiệm tham gia tư vấn thiết kế 2 Dự án đường sắt tốc độ cao quan trọng là Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ.

Các nhà thầu này cũng là liên danh duy nhất nộp hồ sơ dự thầu khi Gói thầu được đóng thầu vào lúc 9h ngày 9/11/2026.

Sau khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, liên danh trúng thầu và Ban quản lý dự án Thăng Long sẽ tiến hành đàm phán. Kết quả đàm phán là cơ sở để tiến hành ký hợp đồng thực hiện Gói thầu TV-02.

Gói thầu TV-02 được xem là một trong những khâu then chốt của quá trình chuẩn bị đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, công trình có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD.

Giá Gói thầu TV-02 là 10.782.519.132.273 đồng, với hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu thông thường (quốc tế), không qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng đơn giá cố định đối với phần khảo sát và hợp đồng trọn gói đối với phần lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu, với thời gian thực hiện 30 tháng.

Theo yêu cầu, đơn vị tư vấn được lựa chọn sẽ phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi với độ tin cậy cao về kỹ thuật và kinh tế, làm cơ sở phục vụ việc xem xét, quyết định đầu tư; đồng thời hoàn thiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và hồ sơ mời thầu để chuẩn bị triển khai các gói thầu xây lắp trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu về công nghệ, phương án đầu tư, tài chính và hiệu quả Dự án còn là cơ sở để đánh giá khả năng huy động nguồn lực ngoài Nhà nước, trong đó có sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương thức PPP, nếu đáp ứng các điều kiện về hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn vốn.



Đơn vị tư vấn cũng phải bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống đường sắt và hạ tầng liên quan; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu cơ sở có độ chính xác và tin cậy cao; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong quá trình lập Dự án, đồng thời tuân thủ các quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế.



Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô và tính chất kỹ thuật chưa từng có tại Việt Nam, yêu cầu đặt ra đối với Gói thầu TV-02 không chỉ là hoàn thành hồ sơ nghiên cứu khả thi mà còn phải tạo lập nền tảng kỹ thuật, công nghệ và tổ chức thực hiện đủ độ tin cậy cho quá trình triển khai Dự án cũng như các bước phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao của Việt Nam sau này.

Theo Ban QLDA Thăng Long, sau khi lựa chọn được tư vấn thực hiện Gói thầu TV-02, nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ.

Mục tiêu đặt ra là sau 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tư vấn phải hoàn thành báo cáo giữa kỳ, trong đó xác định rõ hướng tuyến ổn định và các điểm khống chế quan trọng như vị trí nhà ga, cầu, hầm...

Quá trình nghiên cứu, lập báo cáo phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, đồng thời hài hòa lợi ích, hạn chế tối đa việc phá vỡ quy hoạch địa phương, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh việc xác định hướng tuyến, báo cáo giữa kỳ cũng phải đề xuất các phương án công nghệ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và quyết định. Đây sẽ là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo của dự án.

Đáng chú ý, ngay khi hoàn thành báo cáo giữa kỳ, Ban QLDA Thăng Long và đơn vị tư vấn sẽ nghiên cứu, đề xuất một số dự án thành phần đủ điều kiện để đẩy nhanh các thủ tục, hướng tới khởi công xây dựng trước theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.



Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự kiến sau khoảng 15 - 18 tháng kể từ khi hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi có hiệu lực, các dự án thành phần đủ điều kiện sẽ được phấn đấu khởi công.



Trong đó, các công trình nhà ga tại những thành phố lớn như ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và ga Thủ Thiêm (TP.HCM) có thể được ưu tiên triển khai sớm, dự kiến vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.



Việc ưu tiên các nhà ga này nhằm bảo đảm tính đồng bộ với tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị, đồng thời tạo điều kiện để Hà Nội và TP.HCM nghiên cứu phát triển mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).



Song song với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng cũng sẽ được thúc đẩy. Theo ông Nguyễn Trung Sơn, đối với những đoạn đã xác định rõ hướng tuyến, Ban QLDA Thăng Long và tư vấn sẽ báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, cho phép triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng, sau đó bàn giao cho địa phương để tổ chức thực hiện.

Mục tiêu là hoàn thành bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương trong vòng 3 tháng kể từ khi báo cáo giữa kỳ được chấp thuận, dự kiến vào quý IV/2027.

