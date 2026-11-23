Ngày 23/11, Hải Phòng khởi công đồng thời dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện và dự án nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Đáng chú ý là Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 tại Lạch Huyện có tổng vốn đầu tư 24.845 tỷ đồng, quy mô khoảng 146,2 ha, với tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải từ 12.000 đến 18.000 TEU.

Ngoài hệ thống cầu cảng chính, dự án còn có 400 m bến tiếp nhận sà lan, hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đây là một trong những dự án hạ tầng cảng biển quy mô lớn được triển khai tại Hải Phòng. Công trình được định hướng phát triển thành cảng container quốc tế xanh, góp phần hoàn thiện hệ thống cảng biển, nâng cao năng lực khai thác hàng hóa và phát triển dịch vụ logistics.

Sau khi hoàn thành, 4 bến cảng mới sẽ bổ sung năng lực tiếp nhận và khai thác hàng hóa cho hệ thống cảng biển Hải Phòng, đồng thời tăng cường kết nối vận tải đa phương thức. Qua đó, dự án góp phần phát huy lợi thế của thành phố trong vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc.

Lễ khởi công dự án xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại Hải Phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng ngày, thành phố Hải Phòng khởi công Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch .

Dự án do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư, được triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, với tổng mức đầu tư 1.580 tỷ đồng, diện tích khoảng 14 ha.

Nhà máy hướng tới sản xuất vật liệu tinh khiết phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao như chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học và xúc tác.

Dự án được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, từng bước nâng cao sự tham gia của Hải Phòng vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, phát triển hệ thống cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao là định hướng chiến lược của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, đến nay, 6 bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện đã được đưa vào khai thác đồng bộ, với hơn 2,4 km cầu bến và hơn 170 ha bãi chứa hàng.

Khu vực này đã hình thành các tuyến vận tải biển trực tiếp tới châu Âu, châu Mỹ, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải gần 214.000 tấn.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hệ thống cảng biển góp phần giảm chi phí logistics, khẳng định vị thế của Hải Phòng trên bản đồ hàng hải quốc tế, đồng thời tạo nền tảng thu hút các dự án công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Lãnh đạo thành phố đánh giá, việc khởi công hai dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 26.400 tỷ đồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện định hướng phát triển của Hải Phòng cũng như sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư tại địa phương.

Để hai dự án khởi công sớm hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, ông Lê Anh Quân đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuyệt đối an toàn.

Đồng thời, khẳng định Hải Phòng cam kết luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho các dự án với tinh thần: thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố.