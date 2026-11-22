Chiều 21/11, tại tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác đi kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình triển khai, tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Theo báo cáo của Binh đoàn 12, các dự án tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang được triển khai theo kế hoạch.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu ứng dụng công nghệ tiên tiến, tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ thi công.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, thị sát dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai. Phó Thủ tướng nhận định công trình không chỉ giải quyết vấn đề đi lại mà còn mang nhiều ý nghĩa về kinh tế, xã hội, chính trị và quốc phòng, an ninh; mở ra hành lang kinh tế, không gian phát triển mới.﻿

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm, phát huy tiềm năng của Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Phó Thủ tướng thị sát công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai - cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị nghiên cứu xây dựng Trung tâm năng lượng quốc gia tại Cà Mau gắn với khai thác Khu kinh tế Năm Căn và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối cảng với Khu kinh tế Năm Căn và các địa phương lân cận.

Đồng thời, quan tâm quy hoạch, đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ – Cà Mau, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa vận tải hàng hóa, cảng biển và các trung tâm kinh tế; triển khai tuyến đường ven biển kết nối Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 12 và các lực lượng thi công trong khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung chỉ đạo thi công; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển vật liệu; tổ chức thi công liên tục, khoa học, hiệu quả.

Đối với tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công; thường xuyên thăm hỏi, động viên lực lượng làm việc trên công trường.

Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong vùng dự án, nhất là các hộ đã đồng thuận, hỗ trợ triển khai công trình.

Phó Thủ tướng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Cây cầu vượt biển hơn 18km dài thứ ba Đông Nam Á của Việt Nam

Khởi công vào ngày 19/8/2025, Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai dài hơn 18 km, tổng vốn đầu tư trên 25.700 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h.

Dự án do Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ Quốc phòng thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Điểm đầu kết nối với đường cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đất Mũi; điểm cuối tại điểm K10 bờ phía Đông đảo Hòn Khoai.

Khi hoàn thành, hệ thống cầu vượt biển, cảng Hòn Khoai và cao tốc Cà Mau – Đất Mũi sẽ kết nối thông suốt trục Bắc – Nam đến cực Nam Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh.

Đáng chú ý, cầu vượt biển Hòn Khoai sẽ trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thuộc top 3 Đông Nam Á, vượt xa cầu Tân Vũ – Lạch Huyện - từng là công trình vượt biển tiêu biểu của Việt Nam với tổng chiều dài 15,63km.