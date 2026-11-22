Các cơ quan, đơn vị không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương tạm dừng tuyển dụng mới công chức, kể cả những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc hoàn thành các bài thi nhưng chưa có quyết định tuyển dụng. Việc tạm dừng được thực hiện đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị.

Riêng các trường hợp tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút người có tài năng quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP vẫn được tiếp tục nếu bảo đảm phù hợp với phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.

Đối với việc điều chuyển cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và thuận lợi trong việc thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi thực việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, trong trường hợp thật sự cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; cấp nào có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bộ Nội vụ lưu ý, các cơ quan, đơn vị không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.



