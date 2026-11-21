Hình ảnh thi công cầu Đại Ngãi hồi tháng 3/2026 (Ảnh: Đèo Cả)

﻿Dự án cầu đại Ngãi 1 đã triển khai tới đốt thứ 22

Ngày 21/11, Tập đoàn Đèo Cả cho biết, công trình cầu Đại Ngãi 1 bắc qua dòng sông Hậu đang dần thành hình. Từ những cọc khoan nhồi đầu tiên đến trụ tháp hiện đang xuất hiện trước dòng sông, mỗi giai đoạn thi công đều ghi dấu nỗ lực của hàng trăm kỹ sư, công nhân trên công trường.

Cụ thể, với dự án này, liên danh nhà thầu đang duy trì 23 mũi thi công, huy động hơn 350 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng 85 máy móc, thiết bị để triển khai đồng loạt các hạng mục.

Theo ông Nguyễn Kỳ Nam - Phó Tổng Giám đốc Ban điều hành dự án, điểm đặc biệt của cầu Đại Ngãi 1 nằm ở nhịp chính dài 450m, lớn thứ hai ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Về tiến độ chi tiết, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án thông tin, sau khi khởi công vào tháng 1/2025, nhà thầu bắt đầu thi công cọc khoan nhồi từ tháng 5/2025 và kết thúc hạng mục này vào tháng 11/2025.

Ngay sau đó, các đơn vị tiến hành triển khai thi công bệ tháp P23 và đã hoàn thành vào tháng 1 năm nay.

Từ tháng 3/2026, công trường bước vào giai đoạn thi công trụ tháp P23 và đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2026) đã triển khai tới đốt thứ 22, đưa sản lượng của riêng hạng mục tháp đạt gần 81%.

Theo kế hoạch, trụ tháp P23 sẽ hoàn thành vào tháng 4/2027, tiến tới khánh thành và đưa toàn bộ dự án vào khai thác từ tháng 6/2028.

Công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài hơn 15km, gồm hai hạng mục chính là cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2.

Trong đó, Gói thầu 15-XL thi công cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu có giá trị khoảng 3.868 tỷ đồng, liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thực hiện.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, công trình được thiết kế theo kết cấu dây văng cấp đặc biệt, sơ đồ nhịp chính 210+450+210m với hai trụ tháp chính hình chữ A cao 110m, tương đương tòa nhà 35 tầng. Đây là cầu dây văng đầu tiên do tư vấn trong nước thực hiện.

Công trình được đánh giá có độ phức tạp kỹ thuật cao bậc nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về địa chất, thủy văn, công nghệ thi công và tổ chức nguồn lực.

Dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, tuyến cầu Đại Ngãi sẽ giúp rút ngắn khoảng 80km so với tuyến Quốc lộ 1A khi di chuyển từ Cà Mau về TP.HCM so với đường Quốc lộ hiện nay.