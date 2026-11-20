Nhà máy của Biel Crystal tại TP. Hải Phòng

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, ngày 18/11, ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Autel (thành phố Thâm Quyến) và Tập đoàn Biel Crystal (thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông), nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư công nghệ cao và kết nối chuỗi cung ứng.

Tại đây, lãnh đạo hai Tập đoàn đã thông tin về kế hoạch mở rộng đầu tư tại TP. Hải Phòng. ﻿

Theo đó, ﻿Tập đoàn Biel Crystal được thành lập vào năm 1989, là đối tác của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Apple, Samsung, Meta và Tesla. Hiện doanh nghiệp này có 3 dự án tại Hải Phòng, với tổng vốn trên 533 triệu USD.

Đại diện Biel Crystal cho biết, trong năm 2027, Tập đoàn dự kiến đầu tư mở rộng hơn 100 triệu USD. Khoản đầu tư này nhằm phát triển các dây chuyền kính bảo vệ màn hình công nghệ cao và nhà máy thông minh 5G.

Với kế hoạch mở rộng này, tổng vốn đầu tư mục tiêu tại Hải Phòng được nâng lên trên 600 triệu USD và tăng quy mô lao động từ 5.000 lên 10.000 người.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tập đoàn Autel (hiện đầu tư 3 dự án tại Hải Phòng với tổng vốn 107 triệu USD) cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, sản xuất thiết bị điện tử ô tô, giải pháp sạc xe điện thông minh và thiết bị bay không người lái (drone).

Ông Lê Ngọc Châu Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Biel Crystal (thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông). Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu khẳng định, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Việt Nam và luôn là một trong những thị trường trọng điểm, được Hải Phòng ưu tiên hàng đầu trong xúc tiến đầu tư.

Giới thiệu tiềm năng, lợi thế của thành phố, ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Hải Phòng là cửa ngõ hướng biển của miền Bắc, hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông chiến lược với cảng nước sâu Lạch Huyện tiếp nhận tàu trên 200.000 tấn, mạng lưới cao tốc kết nối vùng và sân bay quốc tế.

Năm 2025, GRDP thành phố tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) dẫn đầu toàn quốc. Đến nay, Hải Phòng thu hút trên 1.800 dự án FDI với tổng vốn hơn 51 tỷ USD; riêng các nhà đầu tư Trung Quốc có 823 dự án, tổng vốn trên 13,2 tỷ USD (chiếm 26% tổng vốn FDI toàn thành phố).

Hải Phòng hiện có hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp với 3 khu kinh tế, 52 khu công nghiệp, 1 khu thương mại tự do và quỹ đất công nghiệp sạch khoảng 5.000ha. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện tử, năng lượng xanh, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư của hai tập đoàn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển giao dây chuyền sản xuất hiện đại, đưa hoạt động nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm sản phẩm mới về Hải Phòng và tăng cường tự động hóa.

Đồng thời, ông Lê Ngọc Châu đề nghị các doanh nghiệp xây dựng lộ trình nội địa hóa, kết nối với hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ địa phương và làm cầu nối thu hút thêm các nhà cung ứng vệ tinh đầu tư vào thành phố.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng khẳng định, địa phương cam kết luôn đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương (cũ), TP. Hải Phòng có diện tích hơn 3.194km2, nhỏ nhất trong số 9 thành phố trực thuộc Trung ương.