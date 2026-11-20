Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), từ ngày 1-7-2007 đến hết ngày 31-10-2026, cơ quan thuế đã ban hành hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó, trên 240.000 trường hợp liên quan đến chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động hoàn thành nghĩa vụ sau khi triển khai biện pháp này.

Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế chỉ áp dụng với những trường hợp đáp ứng điều kiện cụ thể về đối tượng, số tiền nợ, thời gian quá hạn hoặc tình trạng hoạt động theo quy định; không phải cứ phát sinh khoản nợ thuế là bị tạm hoãn xuất cảnh. Vì vậy, người dân cần chủ động kiểm tra nghĩa vụ thuế và tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, nhất là khi chuẩn bị đi nước ngoài.

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên tra cứu nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile và các kênh thông tin chính thức của ngành Thuế.

Khi phát hiện khoản nợ không rõ nguyên nhân hoặc không khớp với thực tế, cần kiểm tra loại thuế, kỳ tính thuế, số tiền phải nộp, tiền chậm nộp, đồng thời liên hệ cơ quan thuế để được xác minh, hướng dẫn.

Người dân cũng có thể vào mục “Tra cứu thông báo” trên eTax Mobile để biết có thông báo tạm hoãn xuất cảnh hay không.

Người dân chủ động tra cứu nợ thuế để tránh bị tạm hoãn xuất nhập cảnh. Ảnh: Cục QLXNC

Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an triển khai cơ chế trao đổi dữ liệu điện tử phục vụ việc xử lý tạm hoãn xuất cảnh. Theo thông tin từ cơ quan thuế, sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ và đáp ứng các điều kiện theo quy định, việc hủy tạm hoãn xuất cảnh có thể được xử lý trong khoảng 5-7 phút.

Hai bộ cũng đang nghiên cứu việc tích hợp thông tin tạm hoãn xuất cảnh trên VNeID và gửi tin nhắn SMS để cảnh báo người nộp thuế.

Luật sư Lê Cao, Công ty Luật FDVN cho biết, khi phát hiện khoản nợ bất thường, người dân nên thực hiện ba bước. Trước hết, chụp màn hình thông tin trên eTax Mobile, lưu lại loại thuế, kỳ tính thuế, số tiền, tiền chậm nộp và mã thông báo (nếu có).

Tiếp đó, rà soát hồ sơ liên quan như hợp đồng lao động, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chứng từ khấu trừ thuế, sao kê tài khoản và giấy tờ về các giao dịch, nghĩa vụ thuế khác.

Việc đối chiếu giúp xác định khoản nợ phát sinh thực tế, chưa được cập nhật hay do dữ liệu kê khai sai.

Cuối cùng, gửi văn bản đề nghị tra soát đến cơ quan thuế quản lý khoản nợ, yêu cầu làm rõ căn cứ phát sinh, kỳ kê khai, số tiền và thông tin tổ chức, cá nhân đã kê khai thu nhập liên quan. Nếu phát hiện sai sót, người dân cần đề nghị điều chỉnh, đồng thời lưu mã hồ sơ và kết quả xử lý.

Trường hợp khoản thu nhập bất thường xuất phát từ việc doanh nghiệp, tổ chức khác kê khai sai thông tin cá nhân, người dân nên đề nghị cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả kiểm tra.

Theo luật sư Lê Cao, nếu có căn cứ cho thấy tổ chức cố ý sử dụng thông tin cá nhân để kê khai chi phí tiền lương, tiền công hoặc quyết toán thuế không đúng, hành vi này có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật về thuế, hóa đơn.

Luật sư Lê Cao cũng khuyến cáo người chuẩn bị đi nước ngoài nên kiểm tra sớm tình trạng nghĩa vụ thuế. Nếu khoản nợ đang được tra soát, cần gửi tài liệu và văn bản đề nghị cơ quan thuế ghi nhận tình trạng xử lý.

Tuy nhiên, việc đang tra soát không mặc nhiên làm đình chỉ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu người nộp thuế thuộc trường hợp áp dụng theo quy định.