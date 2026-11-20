Bà An hỏi, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu của bà được tính theo tiền lương 8 năm cuối (2018-2026) hay tính bình quân cả quá trình đóng (2002-2026)?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp của bà bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ năm 2002 và thuộc nhóm đối tượng người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (từ năm 2002 đến năm 2015), vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (từ năm 2016 đến năm 2026) thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần thực hiện theo khoản 3 Điều 72 Luật BHXH năm 2024:

"Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều này".