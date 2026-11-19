Tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết các chế độ BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin, theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, lĩnh vực BHXH có 3 thủ tục được áp dụng cơ chế này.

Ảnh được tạo bởi AI

Theo cơ quan bảo hiểm, đây đều là những thủ tục gắn trực tiếp với quyền lợi an sinh của người dân. Việc không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong giải quyết các thủ tục này giúp người dân có thêm thuận lợi khi thực hiện quyền lợi của mình, nhất là trong bối cảnh việc học tập, làm việc, sinh sống và di chuyển giữa các địa phương ngày càng phổ biến.

Trước đây, việc giải quyết thủ tục hành chính thường gắn với địa bàn quản lý theo quy định. Khi triển khai cơ chế không phụ thuộc địa giới hành chính, phạm vi thực hiện được mở rộng trên toàn quốc, góp phần giảm những vướng mắc phát sinh do khoảng cách địa lý, nơi cư trú hoặc nơi tham gia BHXH, BHYT. Qua đó, người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, không phải mất thêm thời gian, chi phí đi lại chỉ vì những giới hạn về địa bàn hành chính.

Theo danh mục được Bộ Tài chính công bố, các thủ tục nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở. Việc triển khai thống nhất trong toàn hệ thống sẽ góp phần nâng cao tính linh hoạt, hiệu quả trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số

Việc mở rộng phạm vi thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính là một trong những bước đi cụ thể trong nỗ lực đổi mới phương thức phục vụ của hệ thống BHXH Việt Nam. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trong đó, BHXH Việt Nam đã tham mưu Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14229/BTC-BHXH ngày 11/9/2026 gửi Bộ Tư pháp về việc nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Đồng thời, ban hành Công văn số 3512/BHXH-VP ngày 09/9/2026 hướng dẫn toàn hệ thống triển khai các quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã tạo nền tảng quan trọng để ngành BHXH đẩy mạnh kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Ảnh được tạo bởi AI.

Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh

Toàn hệ thống cũng đã xử lý hơn 3 triệu hồ sơ liên quan đến cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất...

Những kết quả này góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ quản lý và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời tạo điều kiện để đơn giản hóa quy trình, giảm giấy tờ và hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, khai thác theo quy định.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên môi trường điện tử. Cùng với đó là tăng cường công khai, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng phục vụ.