Cuối những năm 1990, Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) muốn tạo ra một điểm đến đủ sức khiến du khách chủ động tìm tới. Bài toán được giao cho những người phụ trách phát triển du lịch của thành phố, trong đó có một công chức trẻ tên Shen Bo.

Thời điểm ấy, chưa ai có thể chắc một ý tưởng liên quan tới khủng long sẽ đi được bao xa. Nhưng chính từ đây, một dự án ban đầu chỉ xoay quanh việc trưng bày hóa thạch dần được phát triển theo hướng hoàn toàn khác.

Công chức trẻ nghĩ xa hơn một bảo tàng khủng long

Theo China Newsweek, Shen Bo tốt nghiệp đại học năm 1992 rồi vào làm tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Thường Châu với vị trí thư ký văn phòng. Hai năm sau, khi địa phương thành lập cơ quan phụ trách phát triển du lịch, ông được điều sang làm công việc mới.

The World of Chinese cho biết Shen Bo khi ấy là một công chức trẻ và yêu thích bộ phim Jurassic Park. Công việc đặt ông trước câu hỏi làm thế nào để tạo ra một sản phẩm đủ khác biệt, khiến du khách có lý do dành thời gian tới Thường Châu.

Cơ hội xuất hiện vào giữa thập niên 1990. Năm 1996, một số mẫu hóa thạch khủng long được đưa về Trung Quốc sau một sự kiện địa chất quốc tế. Trong lúc ngành địa chất tìm nơi thích hợp để xây dựng địa điểm trưng bày, Thường Châu chủ động tham gia và cuối cùng có cơ hội xây một bảo tàng khủng long.

Nếu chỉ dừng ở một bảo tàng với những bộ xương và hóa thạch trưng bày trong nhà, sức hút với khách đại chúng có thể khá hạn chế. Shen Bo cùng những người tham gia dự án vì thế nghĩ tới một mô hình lớn hơn: kết hợp kiến thức về khủng long với vui chơi, giải trí và những trải nghiệm có thể khiến khách ở lại cả ngày.

Năm 1997, dự án bắt đầu được xây dựng trên một khu đất ngoại ô. Ba năm sau, ngày 20/9/2000, China Dinosaur Park – Trung Hoa Khủng Long Viên chính thức mở cửa.

Từ ý tưởng của một công chức đến điểm vui chơi triệu khách

China Dinosaur Park không chỉ có khu trưng bày hóa thạch. Công viên dần được phát triển với các khu chủ đề, trò chơi, biểu diễn và những không gian mô phỏng thế giới tiền sử, trong khi China Dinosaur Museum vẫn giữ vai trò hạt nhân.

Ngay những tháng đầu tiên, mô hình này đã cho thấy sức hút. Chỉ khoảng ba tháng sau ngày khai trương, công viên đã đón khoảng 300.000 lượt khách.

Những năm tiếp theo, quy mô tiếp tục được mở rộng với tàu lượn, trò chơi cảm giác mạnh, chương trình biểu diễn và nhiều sản phẩm lấy hình tượng khủng long làm trung tâm. Một bảo tàng ban đầu vì thế dần trở thành tổ hợp vui chơi có khả năng phục vụ nhiều nhóm khách, từ gia đình có trẻ nhỏ tới giới trẻ.

Hiệu quả kinh tế cũng tăng cùng lượng người tìm đến. Số liệu của chính quyền Khu công nghệ cao Thường Châu cho thấy năm 2014, riêng China Dinosaur Park đón khoảng 3,98 triệu lượt khách và đạt doanh thu 517 triệu NDT. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo hiện nay, con số này tương đương gần 2.000 tỷ đồng.

Đây là mốc doanh thu của năm 2014, không phải doanh thu năm 2025. Tuy nhiên, sức hút của công viên vẫn được duy trì sau hơn hai thập kỷ.

Theo China Jiangsu, trong năm 2025, China Dinosaur Park đón khoảng 3,33 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm trước; lượng khách từ ngoài tỉnh tăng 21%. Một tài liệu của cơ quan giao thông Thường Châu cũng cho biết khu nghỉ dưỡng Trung Hoa Khủng Long Viên đã thu hút hơn 120 triệu lượt khách kể từ khi đi vào hoạt động.

Từ một ý tưởng ban đầu liên quan tới việc xây bảo tàng hóa thạch, khủng long dần trở thành một trong những hình ảnh dễ nhận biết khi nhắc tới du lịch Thường Châu.

Du khách có thể trải nghiệm gì tại China Dinosaur Park?

China Dinosaur Park nằm ở quận Tân Bắc, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Khu vui chơi hiện được chia thành nhiều khu chủ đề, trong đó China Dinosaur Museum là điểm thích hợp để bắt đầu nếu du khách muốn tìm hiểu về hóa thạch và quá trình tiến hóa của khủng long.

Bên cạnh phần khoa học, phần lớn trải nghiệm dành cho vui chơi và giải trí. Một số khu tập trung vào trò cảm giác mạnh, trong khi Dream Manor phù hợp hơn với các gia đình có trẻ nhỏ. Công viên còn có chương trình biểu diễn, hoạt động tương tác và nhiều sản phẩm lưu niệm phát triển từ hình tượng khủng long.

Theo thông tin du lịch cập nhật năm 2026, giá vé người lớn phổ biến khoảng 260 NDT, còn giờ mở cửa có thể thay đổi giữa ngày thường, cuối tuần và những giai đoạn có chương trình ban đêm. Du khách nên kiểm tra lịch vận hành trước chuyến đi, đặc biệt nếu muốn trải nghiệm công viên vào buổi tối.

Điều đáng chú ý của China Dinosaur Park vì thế không chỉ nằm ở những mô hình khủng long khổng lồ hay hàng triệu lượt khách. Phía sau điểm đến này còn là câu chuyện một công chức trẻ được giao tìm cách kéo khách tới thành phố, rồi từ một cơ hội liên quan tới hóa thạch đã góp phần biến nó thành sản phẩm du lịch trị giá hàng trăm triệu NDT.

Theo China Newsweek; China Jiangsu; The World of Chinese