Ngày 16/11 vừa qua, Duangkamon Bupphi (65 tuổi) - Một người phụ nữ bán hàng rong ở chợ Nong Bua, thành phố Udon Thani (Thái Lan), đã vô cùng bất ngờ khi trở thành chủ nhân của giải độc đắc trị giá 6 triệu Baht (khoảng 4,8 tỷ đồng).

Sau khi biết tin mình trúng số, bà Duangkamon không giấu được niềm vui, quyết định tặng toàn bộ đồ ăn thức uống trong gánh hàng rong của mình cho mọi người ở chợ.

Bà Duangkamon cho biết tấm vé số mang lại giải độc đắc được bà lựa chọn vì 3 số cuối là 654, trùng với biển số chiếc xe máy mà bà đã đi hơn chục năm nay. Lúc 16h chiều hôm qua (16/11), vì đang hơi ế khách, bà mới nhớ ra chiếc vé số đã mua và quyết định thử đối chiếu xem vận may có mỉm cười với mình hay không.

Bà thừa nhận có hy vọng trúng giải nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình lại là chủ nhân giải độc đắc. Niềm vui của bà sau đó cũng được các tiểu thương khác ở chợ Nong Bua chúc mừng. Không chỉ tặng hết đồ ăn đang bán, bà Duangkamon còn chi luôn 5.000 Baht (khoảng 3,8 triệu đồng) để mua thêm thực phẩm từ những hàng quán lân cận, bao gồm gà nướng, vịt tươi và cá thu, rồi chia sẻ với mọi người.

Bà Duangkamon khoe tờ vé số đã giúp mình đổi đời

Chia sẻ về kế hoạch sử dụng khoản tiền thưởng, bà Duangkamon cho biết ưu tiên hàng đầu là thanh toán khoản nợ 1 triệu Baht (khoảng 760 triệu đồng) từng vay để xây nhà. Sau khi giải quyết nghĩa vụ tài chính này, bà dự định trích một phần tiền thưởng làm vốn cho 2 con. Bà có một con gái 35 tuổi và một người con trai 30 tuổi. Các con của bà vốn cũng không khá giả, nên bà hy vọng khoản tiền trúng số của mình có thể giúp các con có thêm điều kiện lập nghiệp, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, bà Duangkamon cũng chia sẻ dự định tạm nghỉ bán hàng khoảng một tuần để suy nghĩ về những kế hoạch tiếp theo. Việc gần nhất mà bà nghĩ tới là đi du lịch khắp Thái Lan, sau đó mới quay trở về Udon Thani và tiếp tục công việc bán hàng ở chợ NOng Bua. Dù bất ngờ nhận được khoản tiền lớn, bà Duangkamon khẳng định bản thân sẽ chỉ nghỉ ngơi 1 thời gian chứ không có ý định ngừng buôn bán, kiếm tiền.

(Nguồn:Thairath Online)