Người đàn ông trúng độc đắc 1.054 tỷ đồng NGAY LẦN ĐẦU MUA XỔ SỐ

Mới đây, một người đàn ông tại Australia bất ngờ trở thành triệu phú sau khi trúng toàn bộ giải độc đắc Oz Lotto trị giá 60 triệu AUD (khoảng 1.054 tỷ đồng).

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, người đàn ông sống tại Woodcroft, khu vực phía Tây thành phố Sydney, bang New South Wales, là chủ nhân duy nhất của giải độc đắc trong kỳ quay số Oz Lotto lần thứ 1707, diễn ra vào tối 3/11 vừa qua. Tấm vé trúng thưởng được anh mua tại Woodcroft Newsagency - một cửa hàng gần nơi anh sinh sống.

Chia sẻ với đơn vị tổ chức xổ số The Lott, người đàn ông cho biết ban đầu anh không có ý định mua vé số. Tuy nhiên, sau khi các con muốn được mua một vài món đồ ăn vặt, anh đã ghé cửa hàng tạp hóa gần nhà. Khi các con chọn đồ ăn vặt xong và cả nhà bước ra quầy thanh toán, những đứa trẻ lại nhìn thấy các tấm vé số được bày bán, và chúng tiếp tục nài nỉ anh mua thử. Vì các con, ông bố này quyết định chọn đại 1 tấm vé số rồi tiếp tục thao tác thanh toán và ra về.

Ảnh minh họa

Anh cho biết bản thân không kỳ vọng gì với tấm vé số này. Thậm chí đây còn là lần đầu tiên anh mua vé số. Nhưng vì đã mua rồi nên anh cũng thử xem kết quả coi sao. Khi nhìn thấy thông tin có một người trúng giải độc đắc 60 triệu AUD, vợ anh lập tức cho rằng người may mắn đó chắc chắn không phải gia đình mình.

Tuy nhiên, anh vẫn quyết định lấy tấm vé được đặt trên đỉnh tủ lạnh để kiểm tra lại. Khi quét mã vé và nhận ra những con số trùng khớp với kết quả công bố, người đàn ông gần như không thể tin vào mắt mình.

Anh nhớ lại bản thân đã đứng bất động tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Niềm vui quá lớn khiến anh gần như thức trắng đêm hôm đó. Người đàn ông thừa nhận mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn tin rằng gia đình vừa trở thành chủ nhân của khoản tiền khổng lồ.

Chia sẻ về những dự định sau khi trúng số, anh cho biết ưu tiên hàng đầu là mua một căn nhà rộng hơn để cả gia đình có không gian sống thoải mái, đồng thời tìm cách đầu tư để tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn cho tương lai. Anh cũng tiết lộ vẫn muốn tiếp tục công việc hiện tại, dù không loại trừ khả năng nghỉ việc và sử dụng một phần tiền thưởng để bắt đầu công việc kinh doanh riêng.

“Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi biết căn nhà mình muốn mua, biết mình muốn làm gì và muốn xây dựng tương lai cho gia đình. Tôi vẫn sẽ đi làm, nhưng biết đâu có thể bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Tôi có những ước mơ của mình. Giờ đây, không ai trong gia đình phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa” - Người đàn ông chia sẻ.

Ông Michael Boutros - Chủ cửa hàng Woodcroft Newsagency, nơi bán ra tấm vé trúng thưởng, cũng không giấu được sự phấn khích khi biết khách hàng của mình trở thành chủ nhân giải độc đắc. Ông cho biết cửa hàng chưa từng bán được tấm vé nào trúng giải với số tiền lớn đến vậy.

Theo kết quả công bố, 7 con số trúng giải độc đắc Oz Lotto kỳ quay thứ 1707 vào tối 3/11 vừa qua, lần lượt là 18, 19, 38, 7, 30, 22 và 27. Ba số bổ sung là 3, 23 và 45.

Ngoài người đàn ông trúng độc đắc 60 triệu AUD (khoảng 1.054 tỷ đồng), kỳ quay này còn ghi nhận 13 vé trúng giải nhì trên toàn Australia. Mỗi vé nhận được 53.404,20 AUD (khoảng 938 triệu đồng).

(Nguồn: news.com.au)