Theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành (chính thức có hiệu lực từ ngày 12/11/2026), hàng loạt thủ tục hành chính trọng yếu trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đã được gỡ bỏ rào cản về địa giới hành chính. Quy định mới này cho phép người lao động và người dân giải quyết quyền lợi an sinh một cách linh hoạt ở bất kỳ địa phương nào trên toàn quốc mà không cần phải quay về nơi cư trú hoặc nơi đăng ký tham gia bảo hiểm ban đầu.

Ba thủ tục an sinh được xóa bỏ giới hạn địa giới hành chính

Căn cứ theo Mục VI của Danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (ban hành kèm theo Quyết định 3318/QĐ-BTC), có 3 thủ tục cốt lõi thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) được áp dụng cơ chế thông thoáng này, bao gồm:

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Giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng: Áp dụng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đến độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Giải quyết hưởng BHXH một lần: Đáp ứng nhu cầu nhận trợ cấp một lần của người lao động theo quy định.

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT: Thực hiện chi trả trực tiếp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Với quy định mới này, toàn bộ người tham gia BHXH và BHYT đều có quyền nộp hồ sơ và yêu cầu giải quyết các thủ tục nêu trên trên phạm vi toàn quốc, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi địa giới hành chính nơi đăng ký thường trú, tạm trú hay nơi từng đóng bảo hiểm trước đó.

Thẩm quyền giải quyết và những lưu ý quan trọng cho người dân

Về phân cấp thẩm quyền, hai thủ tục phổ biến là giải quyết hưởng BHXH một lần và thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT đều thuộc thẩm quyền tiếp nhận, xử lý của cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở.

Việc triển khai cơ chế giải quyết thủ tục xuyên địa giới hành chính mang lại lợi ích thiết thực, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại cho người dân – đặc biệt là nhóm lao động di cư, người thường xuyên thay đổi chỗ ở, nơi làm việc hoặc đang sinh sống tại một tỉnh, thành phố khác với địa phương tham gia bảo hiểm.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng lưu ý rõ: việc mở rộng phạm vi tiếp nhận hồ sơ không làm thay đổi các tiêu chuẩn xét duyệt nội dung. Theo đó, người lao động đề nghị hưởng BHXH một lần vẫn bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành về BHXH. Khi phát sinh nhu cầu, người dân nên chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết về địa điểm tiếp nhận, thành phần hồ sơ cũng như quy trình thực hiện cụ thể cho từng trường hợp.