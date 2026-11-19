Giá vàng liên tục biến động thời gian gần đây khiến topic vàng trong các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm tài chính trở nên rôm rả. Mới đây, tâm sự của một người dùng khiến nhiều người chú ý: Dù cứ mua vàng xong là giá vàng giảm, nhưng cô vẫn có kế hoạch mua tiếp dù giá giảm nữa.

Chia sẻ có phần hài hước của người "càng mua càng lỗ mà vẫn thích"

Có thể thấy trong năm 2026, tính đến thời điểm này, cô đã mua được 8 chỉ vàng. Với biến động giá vàng trong khoảng 1 tuần trở lại đây, việc đặt mục tiêu mua chẵn 1 cây vàng trong 2026 cũng không quá khó hiểu.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người cũng để lại ý kiến và chia sẻ quan điểm mua vàng của mình. Nhiều người chung hoàn cảnh cho biết dù mua vàng lúc giá cao, đến lúc giá giảm vẫn mua tiếp thì sẽ trung bình được giá vốn.

"Mom này lạc quan thật đấy, mình mua thì vẫn mua dù là đỉnh hay đáy nhưng vẫn cứ tiêng tiếc nếu mua xong mà giá giảm" - Một người bày tỏ.

"Mình mua vàng từ thời mà 1 chỉ có 5,2 triệu thôi ý. Từ đó đến giờ cũng không nhớ nổi có bao nhiêu cái đỉnh giá vàng rồi, nhưng mình vẫn cứ mua thêm nếu có tiền, cũng có mấy chỉ mua lúc 18 triệu hơn đấy nhưng mà kệ. Tích lũy thì chẳng lo" - Một người đồng tình.

"Nếu là mua vàng bằng tiền nhàn rỗi thì cứ có là mua thôi. Mình nghĩ những ai lo là vì mua vàng bằng tiền vay mượn chứ mua vàng mà xác định giữ 5-10 năm thì chẳng mấy ai canh giá từng ngày" - Một người bình luận.

"Có người mua vài cây 1 lúc ở mức giá đỉnh ấy bạn, nên họ xót tiền. Chứ như mình mỗi lần mua có 1-2 chỉ thì tính ra giá chênh lệch chút cũng không nghĩ làm gì cho nặng đầu. Nhiều khi nghĩ ít tiền mà lại hay, đỡ phải so sánh buồn phiền" - Một người chia sẻ nửa đùa, nửa thật.

"Mỗi lần mua 1 ít, dư tiền cũng chia ra làm nhiều lần mua để trung bình giá là chiến lược tốt đó mom. Năm nay được 8 chỉ rồi thì từ giờ đến Tết 1 cây trong tầm tay luôn, có thưởng Tết nữa thì có khi mua được hơn ấy chứ, mình cũng đang cố để được 12 chỉ, coi như mỗi tháng 1 chỉ" - Một người bình luận.

Chuyên gia nói gì?

Trong những đợt giá vàng biến động tăng hoặc giảm, không ít người thường luôn băn khoăn trước câu hỏi: "Giờ nên làm gì?".

Với thắc mắc này, Chuyên gia Trương Quang Đạt - Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, từng khẳng định: Cần phân biệt giữa "theo dõi biến động giá vàng" và "FOMO giá vàng".

Chuyên gia Trương Quang Đạt

Chuyên gia nhấn mạnh rằng việc xem giá vàng và so sánh giá hiện tại với giá lúc mình mua, vốn không phải việc cần tránh.

Hiểu một cách đơn giản: Xem lịch sử giá vàng, so sánh giá hôm nay với hôm qua hay với tuần trước, cũng không có gì khác biệt so với việc so sánh giá xăng, giá thực phẩm. Khi đi mua hàng - kể cả vàng, chúng ta đều so sánh giá cả và hoạt động này là hoàn toàn bình thường. Vấn đề quan trọng là xem giá vàng xong rồi, mỗi người sẽ quyết định ra sao?

"Một người có thói quen và kỷ luật mua vàng, quyết định mua vàng của họ sẽ không chỉ dựa trên nền tảng về giá. Và khi đã bỏ qua được cảm giác chao đảo theo biến động giá, tâm lý FOMO sẽ được hạn chế đáng kể. Thế nên tôi cho rằng việc mua vàng đều đặn là cách tốt nhất để thoát bẫy FOMO giá vàng.

Mỗi tháng mua một ít - tùy thuộc vào ngân sách, và duy trì việc đó hàng tháng, chắc chắn mọi người sẽ dần quen với việc giá vàng lên - xuống. Từ đó, các quyết định mua vàng sẽ ít cảm tính hơn và dần dần, bạn sẽ không còn FOMO nữa" - Chuyên gia phân tích.

Đồng thời, anh cũng chia sẻ rằng mỗi người nên xem lại tỷ trọng vàng trong tổng tài sản hiện tại. Theo khuyến nghị của Ray Dalio - Founder Bridgewater Associates, tỷ lệ lý tưởng của vàng trong danh mục đầu tư đề phòng rủi ro và đa dạng hóa tài sản chỉ nên chiếm khoảng 15%.

"Vàng là kênh trú ẩn, vai trò của vàng là bảo toàn giá trị đồng tiền, chứ vàng không làm tiền sinh lời, không làm tiền "nhân" tiền. Việc để vàng chiếm quá nhiều tỷ trọng trong bức tranh tài sản tổng quan của 1 người là không nên" - Chuyên gia nhấn mạnh.