Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đàm Hải Hoàng, sinh năm 1991, trú tại số 89/33 Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 13/11, như Công an thành phố Hải Phòng đã thông tin, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về tiếp tục tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng (Công an thành phố Hải Phòng) điều tra, làm rõ đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan đến cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 02/2025, Đàm Hải Hoàng sử dụng 01 điện thoại di động lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 Fanpage như "Cấm Xoá Bài", "Thằng Rách Việc"... Hoàng sử dụng nhiều tài khoản, Fanpage khác nhau nhằm che giấu danh tính, đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật để thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác; lợi dụng tâm lý lo sợ của người bị đăng bài để yêu cầu chuyển tiền, gỡ bài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh; một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của Hoàng, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác, tổng số tiền bước đầu xác định khoảng trên 100 triệu đồng.

Đối tượng Đàm Hải Hoàng (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Sau khi Công an thành phố Hải Phòng thông tin về vụ việc, đến nay đã có nhiều người bị hại, người có liên quan đến Cơ quan Công an trình báo, gửi đơn tố giác. Trong đó có chủ các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ bị đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh; có những cá nhân bị đăng tải trái phép hình ảnh đời tư, hình ảnh bị cắt ghép kèm lời lẽ xúc phạm, làm nhục, khiến bản thân và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng về danh dự, uy tín, tinh thần và cuộc sống. Nhiều bài đăng thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận mang tính giễu cợt, miệt thị, làm cho thông tin lan truyền rộng trên mạng xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ số tiền Hoàng đã nhận, xác định đầy đủ các bị hại; làm rõ vai trò của những người cho Hoàng sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền; đồng thời xem xét dấu hiệu của các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến các tài khoản, Fanpage, hội nhóm nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng (đồng chí Thượng tá Hoàng Kim Thái – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, số điện thoại 0904.127.567; địa chỉ: số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin, tạo ảnh hưởng rồi đặt vấn đề gỡ bài, nhận tiền, lợi ích vật chất. Người dân, chủ cơ sở kinh doanh không đưa tiền, tài sản cho bất kỳ tài khoản, trang mạng nào để được gỡ bài hoặc để không bị đăng bài; cảnh giác với các tài khoản tự giới thiệu có thể "gỡ bài", "xử lý khủng hoảng truyền thông".

Khi bị đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc bị yêu cầu chuyển tiền, cần chụp lại bài viết, đường dẫn, tin nhắn, giao dịch và trình báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất. Người sử dụng mạng xã hội cũng cần tỉnh táo, không bình luận xúc phạm, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh vi phạm pháp luật.