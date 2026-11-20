Ngày 31/10/2026, Viettel hoàn thành phát sóng 1.333 trạm thông tin di động, phủ sóng 1.856 địa điểm tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, cung cấp dịch vụ cho khoảng 130.000 người dân. Đằng sau con số ấy là những hành trình vận chuyển thiết bị qua núi, vượt suối, những trạm phát sóng có chi phí đầu tư gấp đôi bình thường và một nhiệm vụ mà theo Chủ tịch Viettel, không đơn thuần là phát triển hạ tầng viễn thông, mà còn là trách nhiệm lớn.

Khi một cuộc gọi phải đánh đổi bằng vài km đường núi

Có những nơi, để gọi điện cho người thân, người dân phải đi bộ 3-5km tìm vị trí có sóng. Có những bản làng, khi thiên tai xảy ra, chính quyền không thể liên lạc với người dân, cũng không thể nắm bắt tình hình để tổ chức cứu hộ kịp thời.

Bản Chà Lạp, xã Mường Lý, Nghệ An từng là một địa điểm như vậy. Trong trận lũ quét năm 2015, khu vực này bị cắt đứt liên lạc. Phải mất hai ngày, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương mới tiếp cận được bản do nơi đây nằm trong vùng trắng sóng.

Không có sóng điện thoại, sự cách trở không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý. Người dân khó tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế, giáo dục, các cơ hội kinh doanh; chính quyền cũng gặp khó khăn trong quản lý địa bàn, nhất là khi thiên tai, sự cố bất ngờ xảy ra.

Đến ngày 20/11/2026, tại Hội nghị tổng kết chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, Tập đoàn Viettel cho biết đã hoàn thành phát sóng 1.333 trạm thông tin di động, phủ sóng hoàn toàn 1.856 địa điểm, đưa dịch vụ đến khoảng 130.000 người dân.

Đây là những khu vực tồn tại điểm lõm sóng nhiều năm, địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, giao thông khó khăn, thiếu hạ tầng điện. Theo Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng, chi phí đầu tư tại những vị trí này trung bình cao gấp hai lần so với trạm thông thường. Dù đã có nhiều nỗ lực, các doanh nghiệp viễn thông khác cũng chưa thể khắc phục dứt điểm những vướng mắc.

Bài toán vì thế không đơn giản là xây thêm trạm phát sóng. Ở những nơi dân cư phân tán, địa hình chia cắt, hiệu quả kinh tế thấp, việc đưa hạ tầng đến từng cụm dân cư đòi hỏi một cách tiếp cận khác với những khu vực thuận lợi về giao thông, điện và mật độ thuê bao.

Với Viettel, chương trình được xác định không chỉ là nhiệm vụ phát triển hạ tầng viễn thông, mà còn là trách nhiệm chính trị.

Hơn 1.000 trạm phát sóng được dựng lên giữa núi rừng

Ngày 23/3/2026, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel triển khai giải pháp công nghệ viễn thông khắc phục tình trạng lõm sóng, hoàn thành trong năm 2026.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Viettel tổ chức chiến dịch triển khai trên địa bàn 57 tỉnh. Thay vì lần lượt thực hiện từng công đoạn, từ khảo sát đến thiết kế rồi chuẩn bị vật tư, doanh nghiệp đồng loạt triển khai các khâu để rút ngắn thời gian. Nhờ tăng cường lực lượng, thiết kế mạng lưới được hoàn thành sớm 2 tháng; đến tháng 7, 90% vị trí trạm đã được phê duyệt.

Nhưng tốc độ triển khai trên giấy tờ không đồng nghĩa với việc công trường có thể vận hành thuận lợi. Ở những nơi ô tô không thể tiếp cận, máy phát điện nặng 450kg phải tháo rời thành từng bộ phận, vận chuyển bằng xe máy rồi lắp ráp lại. Có thiết bị phải qua suối, chuyển từ xe cơ giới sang xe máy, rồi tiếp tục được đưa lên núi bằng sức người. Mưa kéo dài, đường sạt lở, địa hình hiểm trở khiến nhiều công trường chỉ có thể thi công trong những khoảng thời gian ngắn.

Tại bản Chà Lạp, từ trung tâm xã Mường Lý, thiết bị và vật liệu phải vượt 18km đường bộ, tiếp tục ngược đường sông 16km mới đến được bản. Tổng cộng 15 tấn hàng hóa được vận chuyển qua hành trình đặc biệt để dựng trạm phát sóng giữa rừng sâu.

Đằng sau tiến độ là hàng trăm cán bộ, kỹ sư được điều động xuống cơ sở, cùng lực lượng quân đội, chính quyền và người dân địa phương tháo gỡ từng vướng mắc. Tại Đắk Nông, lực lượng quân sự địa phương tham gia kéo cáp. Trên cả nước, 157 hộ dân tự nguyện hiến đất xây trạm, cùng hàng nghìn ngày công vận chuyển vật liệu, thiết bị đến những nơi xe cơ giới không thể đi tới.

Ở Bản Lăn, Lạng Sơn, khi phương án cấp điện thông thường không khả thi, địa phương đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời để cấp điện cho trạm phát sóng. Ngành điện cũng tham gia tháo gỡ khó khăn cho 82 điểm trạm; các cơ quan liên quan phối hợp khảo sát, xây dựng phương án thi công phù hợp với từng vị trí.

Ngày 31/10/2026, Viettel hoàn thành phát sóng toàn bộ chương trình, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Theo báo cáo tại hội nghị, hệ thống hạ tầng được triển khai còn bao gồm 3.800km cáp quang, 10.000 cột truyền dẫn, hơn 600km cáp điện, 170 tuyến vi ba và hệ thống vệ tinh tầm thấp. Kết quả đưa tỷ lệ phủ sóng di động toàn quốc lên 99,7%.

Tại Sơn La, địa phương có khối lượng triển khai lớn nhất chương trình, 246 trạm được hoàn thành, phủ sóng 348 thôn, bản và khu dân cư. Con số này chiếm gần 20% tổng số trạm toàn chương trình. Riêng đợt triển khai lần này, số trạm của Sơn La tương đương tổng số trạm tỉnh thực hiện trong 3 năm trước đó.

Những con số không chỉ phản ánh quy mô đầu tư, mà còn cho thấy mức độ phối hợp cần thiết để đưa hạ tầng viễn thông đến những địa bàn trước đây khó tiếp cận.

Phần thưởng lớn nhất là niềm vui của bà con khi lần đầu tiên có sóng di động

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng nhấn mạnh, với tập đoàn, việc đưa sóng di động đến những địa bàn khó khăn nhất không đơn thuần là nhiệm vụ phát triển hạ tầng, mà là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. “Chúng tôi luôn xác định dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng đưa sóng di động đến với bà con nhân dân trong thời gian sớm nhất”, Chủ tịch Viettel nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Viettel, phần thưởng lớn nhất đối với tập đoàn không nằm ở số lượng trạm được dựng lên hay tiến độ hoàn thành, mà chính là niềm vui, sự phấn khởi của người dân khi lần đầu tiên có sóng di động, có thể liên lạc với người thân mà không phải đi bộ 3-5km để tìm nơi có sóng.

Kết nối viễn thông, theo ông là một trong những nền tảng để thu hẹp khoảng cách số giữa miền núi và đồng bằng, giữa nông thôn và thành thị. Khi có hạ tầng, trẻ em vùng sâu, vùng xa có thêm cánh cửa tiếp cận tri thức; người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, kinh doanh và các điều kiện an sinh xã hội. Tại khu vực biên giới, hạ tầng này còn hỗ trợ lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thông tin liên lạc và bảo đảm bình yên địa bàn.

Đó cũng là cách Viettel cụ thể hóa vai trò của doanh nghiệp quân đội trong ba chức năng: đội quân công tác, đội quân chiến đấu và đội quân lao động sản xuất, bằng những công trình và dịch vụ thiết thực.

Để hoàn thành chương trình, Chủ tịch Viettel cho rằng sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương là yếu tố quan trọng giúp tập đoàn tập trung nguồn lực, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, thủ tục, điện và điều kiện hạ tầng.

Hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất dựng trạm, hàng nghìn ngày công được đóng góp để đưa vật tư, thiết bị lên đỉnh núi, sườn đồi. Sự chung sức ấy, theo ông, không chỉ giúp hoàn thành công trình viễn thông mà còn thể hiện niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Viettel.

Tuy nhiên, Chủ tịch Viettel cũng cho biết nhiệm vụ vẫn chưa dừng lại. Hiện còn những vùng lõm nằm ở địa bàn cách trở, quy mô rất nhỏ, chỉ từ 10-50 người dân trên một cụm, với vài hộ gia đình đang mong chờ được kết nối. Đây tiếp tục là bài toán khó về công nghệ và hiệu quả đầu tư, khi quy mô dân cư nhỏ, địa hình phức tạp khiến việc triển khai hạ tầng theo phương thức thông thường khó đáp ứng.

Viettel cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và giải pháp phù hợp để từng bước mở rộng vùng phủ tới những khu vực dân cư thưa thớt nhất. Từ những bản làng từng phải tìm từng vạch sóng, đến các cuộc gọi có thể thực hiện ngay tại nơi sinh sống, chiến dịch lần này cho thấy hạ tầng viễn thông không chỉ là những cột anten giữa núi rừng. Với những khu vực cách trở nhất, một kết nối được thiết lập có thể đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tiếp cận tri thức, nâng cao khả năng ứng phó thiên tai và củng cố sự hiện diện của chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới. Và với những cụm dân cư chỉ vài hộ gia đình vẫn đang chờ sóng, hành trình phủ kết nối đến những nơi xa nhất của đất nước vẫn còn tiếp tục.