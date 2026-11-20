Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất số 62/2026/VBHN-TT-BQP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Trong đó quy định về tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ.

Cụ thể, Điều 3, Văn bản hợp nhất số 62/2026/VBHN-TT-BQP quy định tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ như sau:

"1. Tiền lương để tính hưởng chế độ

Tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp hướng dần tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng trợ cấp một lần (do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm hoặc do phục viên, hy sinh, từ trần) thực hiện theo quy định tại điếm a, điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP;

b) Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP; trong đó, thời gian tăng thêm sau khi tính quy đổi được cộng dồn, nếu có số tháng lẻ thì được làm tròn theo hướng dẫn tại điểm c khoản này;

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn Q, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhập ngũ tháng 02 năm 2008, chức vụ Nhân viên.

Đồng chí Q có nguyện vọng phục viên và được cấp có thẩm quyền đồng ý, quyết định phục viên kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2026.

Quá trình công tác, đồng chí Q có thời gian làm việc tại địa bàn có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 4 năm 2013 là 04 năm 7 tháng, được tính tròn là 05 năm (thời gian này được tính quy đối với mức 01 năm bằng 01 năm 02 tháng, thời gian tăng thêm do quy đối là 10 tháng); thời gian làm nghề thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 01 năm 2019 là 04 năm 7 tháng, được tính tròn là 05 năm (thời gian này được tính quy đổi với mức 01 năm bằng 01 năm 4 tháng, thời gian tăng thêm do quy đổi là 01 năm 8 tháng).

Tổng thời gian tăng thêm sau khi tính quy đổi được cộng dồn là 02 năm 6 tháng, được tính tròn là 2,5 năm.

c) Trường hợp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian tăng thêm do quy đổi (tổng thời gian tăng thêm do quy đổi) và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm nếu có số tháng lẻ thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.