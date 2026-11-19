Chiều 19/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982–20/11/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026, nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục.

Tại cuộc gặp, các nhà giáo chia sẻ những câu chuyện về hành trình gieo chữ trên mọi miền đất nước, những nỗ lực vượt khó, tìm tòi và đổi mới phương pháp giảng dạy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hoạt động trải nghiệm, lồng ghép văn hóa bản địa vào bài giảng được các thầy cô triển khai để nuôi dưỡng, chăm sóc và hỗ trợ học sinh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời tri ân sâu sắc, tình cảm quý trọng và lời chúc mừng tới các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà giáo là đại biểu Quốc hội cùng đội ngũ nhà giáo cả nước.

Trình Quốc hội xem xét ưu đãi thuế, đất đai cho cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chỉ đạo, ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ phát triển giáo dục và đào tạo. Các nội dung được tập trung gồm tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo; bảo đảm an ninh trường học; gắn kết đào tạo và nhà trường với thị trường lao động.

Cùng với đó là tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, các cấp học; đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ và hoàn thiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên; bảo đảm đối xử công bằng, bình đẳng giữa các loại hình giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Ảnh: VGP)

Cụ thể, Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận, kể cả công và tư. Chính phủ cũng đang báo cáo để trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào cơ sở giáo dục.

Về định hướng phát triển, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng ở tất cả các cấp học. Từ giáo dục mầm non, phổ thông đến đại học và giáo dục nghề nghiệp đều cần phát triển theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu của đất nước.

Khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cần được đẩy mạnh trong quá trình này. Việc đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục phải hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực người học; đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp, giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài. Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao; khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế. Thủ tướng mong muốn đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và lãnh đạo các trường cùng chung tay thực hiện các mục tiêu, đưa giáo dục trở thành trụ cột phát triển con người và động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Phấn đấu miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028–2029

Đánh giá kết quả những năm qua, Thủ tướng cho rằng đóng góp của đội ngũ nhà giáo đã góp phần quan trọng vào những thành tựu của ngành. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất, chất lượng ở các cấp học được nâng lên. Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng và học bổng được triển khai hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn.

Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng các trường thuộc giai đoạn 2. Đồng thời, Chính phủ đang triển khai, phấn đấu miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028–2029, sớm hơn một năm so với Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Về mục tiêu đào tạo, Thủ tướng mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục giúp người học hình thành tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác và thích ứng với thay đổi. Người học cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước; được trang bị năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời.

Cùng với tri thức, kỹ năng, giáo dục phải coi trọng bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Mục tiêu là đào tạo những con người có năng lực, lòng nhân ái, sự trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng lưu ý kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực. Cần tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường; đồng thời khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cần được bảo đảm cho người dân ở mọi vùng miền, lứa tuổi và hoàn cảnh, nhất là tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số. Cùng với đó, ngành giáo dục cần chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và đóng góp vào nền giáo dục thế giới.

Nói về vai trò người thầy, Thủ tướng nhấn mạnh một nhà giáo tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách và giúp học trò có niềm tin, khát vọng vươn lên. Nghề dạy học có nhiều vất vả, hy sinh thầm lặng, những đóng góp không phải lúc nào cũng được nhận thấy ngay; giá trị cao quý nằm ở sự trưởng thành của học trò, những ước mơ được chắp cánh và những cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Thủ tướng tin tưởng các thầy cô, dù ở cương vị hay ngôi trường nào, kể cả những điểm trường còn gian khó, sẽ tiếp tục giữ vững tâm huyết, vượt qua vất vả, yêu nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.



