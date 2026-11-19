Bà Niệm hỏi, chủ hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng có còn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không? Trường hợp của bà có được BHXH chi trả chế độ thai sản không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại điểm m khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ từ ngày 1/7/2025 quy định, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Thực hiện quy định nêu trên, BHXH các tỉnh, thành phố đã tuyên truyền, vận động, thực hiện thu và giải quyết các chế độ BHXH đối với các trường hợp có phát sinh.

Tuy nhiên, ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đó, mức kê khai doanh thu chịu thuế của chủ hộ kinh doanh được nâng lên mức từ trên 1 tỷ đồng/năm, quy định này được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Với quy định nêu trên, từ ngày 1/1/2026, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp kê khai với doanh thu năm trên 1 tỷ đồng mới thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Việc thay đổi quy định về chính sách thuế nêu trên dẫn đến vướng mắc trong việc xác định tiêu chí "nộp thuế theo phương pháp kê khai" quy định tại Luật BHXH năm 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, cũng như việc xác định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là chủ hộ kinh doanh kể từ ngày 1/1/2026.

Để có cơ sở hướng dẫn thống nhất việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam đã có văn bản xin ý kiến Cục Tiền lương và BHXH tại Công văn số 3305/BHXH-CSXH ngày 24/8/2026. Hiện BHXH đang chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền để thống nhất cách hiểu và phương thức tổ chức thực hiện. Sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, BHXH Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể việc xác định đối tượng, thời điểm tham gia và tổ chức thực hiện chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh.