Bản đồ địa chính và sổ mục kê năm 2003 có ghi rõ người sử dụng đất, diện tích 108 m2 và loại đất T. Bản đồ địa chính và sổ mục kê năm 2018 có ghi rõ người sử dụng đất, diện tích 111,6 m2 và loại đất ONT. Nay bản đồ địa chính và sổ mục kê có ghi rõ người sử dụng đất, diện tích 111,6 m2 và loại đất ONT. Hiện đất để trống.

Thửa đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch địa phương (hạn mức giao đất ở nông thôn khu vực là 200 m2).

Ông Nam hỏi, ông muốn làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng là đất ở nông thôn có được không? Nếu được cấp thì áp dụng điều khoản luật nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Bộ xin nêu một số nguyên tắc như sau:

Tại khoản 2 Điều 140 Luật Đất đai đã quy định trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xâydựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 138 của Luật Đất đai.

Tại khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai đã quy định đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Tại khoản 6 Điều 138 Luật Đất đai quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại Điều 176 của Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến ông được biết và nghiên cứu thực hiện.