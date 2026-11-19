Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 118-KL/TW ngày 10/11/2026 về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Không thành lập thanh tra khu vực; tiếp tục kiện toàn tổ chức và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra

Trong đó, đối với hệ thống thanh tra Nhà nước, tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức thanh tra 2 cấp; thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Không chuyển tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản của thanh tra tỉnh lên Trung ương; không thành lập thanh tra khu vực. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt đến cơ sở, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn, trách nhiệm quản lý.

Tăng cường vai trò của Thanh tra Chính phủ trong định hướng phát triển, thống nhất hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và quản trị ngành thanh tra; kiểm soát chất lượng hoạt động thanh tra; kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và thanh tra lại theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng, hiệu lực thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; thống nhất tiêu chuẩn chức danh, đào tạo, bồi dưỡng, quản trị dữ liệu và tham gia công tác cán bộ theo quy định.

Đổi mới phương thức nắm tình hình, bám sát cơ sở thông qua phân công cán bộ phụ trách địa bàn, tổ chức các tổ công tác cơ động, thanh tra chuyên đề; đẩy mạnh thanh tra dựa trên dữ liệu; không hình thành tổ chức trung gian thường trực.

Hoàn thiện phương án nâng cấp Trường Cán bộ Thanh tra thành Học viện Thanh tra Việt Nam

Giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế; chỉ thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện phương án nâng cấp Trường Cán bộ Thanh tra thành Học viện Thanh tra Việt Nam trên cơ sở làm rõ nhu cầu đào tạo, chức năng, nhiệm vụ, chương trình, đội ngũ, nguồn lực và hiệu quả hoạt động; bảo đảm thiết thực, khả thi, không hình thức, trùng lặp, không phát sinh đầu mối, tầng nấc trung gian không cần thiết; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.