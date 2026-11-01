Theo chương trình phiên họp, ngày 20/11, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan tới hai dự án luật này.

Quốc hội cũng sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.



