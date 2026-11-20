Theo Bộ Tài chính, trong 15 ngày đầu tháng 11, thu ngân sách nhà nước đạt 68.880 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 15/11, tổng thu đạt 2.527.370 tỷ đồng, bằng 99,9% dự toán. Với kết quả này, ngân sách gần hoàn thành kế hoạch thu cả năm 2026 trước khi bước vào tháng cuối cùng của năm.

Đáng chú ý, nguồn thu từ 3 khu vực kinh tế gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh đạt 106,8% dự toán. Đây là nhóm nguồn thu quan trọng, phản ánh đóng góp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tạo nguồn thu của nền kinh tế.

Thu ngân sách đạt 99,9% dự toán. Ảnh: Như Ý.

Một số khoản thu khác cũng vượt kế hoạch như thu tiền thuê đất đạt 112,1% dự toán; thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước đạt 119,8%; thu khác ngân sách đạt 120,3%. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 103% dự toán, trong khi thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 97,4%.

Kết quả thu ngân sách tích cực được ghi nhận tại nhiều địa phương. Hà Nội sau 10 tháng thu khoảng 652.200 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán; Quảng Ninh thu gần 85.000 tỷ đồng, vượt 15% dự toán. Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch thu từ cuối tháng 9, đến hết tháng 10 vượt dự toán khoảng 15.000 tỷ đồng. Thanh Hóa và Bắc Ninh cũng đã vượt dự toán thu ngân sách năm sau 10 tháng.

Về chi ngân sách nhà nước, lũy kế đến hết ngày 15/11 đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 745.965 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán; chi thường xuyên đạt 1,36 triệu tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết chi ngân sách nhà nước được thực hiện nhằm bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn.

Ngân sách bảo đảm chi trả kịp thời tiền lương và các khoản có tính chất lương cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Về vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc ngân sách trung ương, trong 15 ngày đầu tháng 11 đạt 17.346 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 15/11 đạt 395.344 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán.