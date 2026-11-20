Diện mạo đường Vành đai 3 TPHCM trước ngày thông xe
Trong khi một số đoạn dự kiến thông xe cuối tháng 11 này thì một số nơi khác ở Dự án đường Vành đai 3 TPHCM vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công.
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Những ngày giữa tháng 11/2026, khảo sát trên công trường dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua khu vực phường Long Trường, Đông Hoà, Long Bình... (TPHCM) cho thấy không khí thi công khẩn trương. Hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc đang được huy động để hoàn thành đồng thời nhiều hạng mục khác nhau.
Trong đó, tuyến chính của đường Vành đai 3 TPHCM từ cầu Nhơn Trạch về nút giao Tân Vạn dài khoảng 15km đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị thông xe. Hạng mục nút giao Tân Vạn, nút giao có quy mô lớn nhất của dự án với 3 tầng xe, 5 nhánh cầu vượt cũng hoàn thành tuyến chính bắc qua quốc lộ 1A. Trong khi đó, các nhánh cầu vượt đôi (lên/xuống) nối từ Vành đai 3 TPHCM với quốc lộ 1A hướng về cầu Đồng Nai, với đường tỉnh 743 cũng đang dần hình thành.
Sau đây là một số hình ảnh của dự án:
Đại đoàn kết