Những ngày giữa tháng 11/2026, khảo sát trên công trường dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua khu vực phường Long Trường, Đông Hoà, Long Bình... (TPHCM) cho thấy không khí thi công khẩn trương. Hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc đang được huy động để hoàn thành đồng thời nhiều hạng mục khác nhau.

Trong đó, tuyến chính của đường Vành đai 3 TPHCM từ cầu Nhơn Trạch về nút giao Tân Vạn dài khoảng 15km đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị thông xe. Hạng mục nút giao Tân Vạn, nút giao có quy mô lớn nhất của dự án với 3 tầng xe, 5 nhánh cầu vượt cũng hoàn thành tuyến chính bắc qua quốc lộ 1A. Trong khi đó, các nhánh cầu vượt đôi (lên/xuống) nối từ Vành đai 3 TPHCM với quốc lộ 1A hướng về cầu Đồng Nai, với đường tỉnh 743 cũng đang dần hình thành.

Sau đây là một số hình ảnh của dự án:

Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua phường Long Bình dự kiến sẽ thông xe trong những ngày tới. Ảnh: Đ.Xá.

Đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76km, hiện nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Đ.Xá.

Tuyến chính Vành đai 3 TPHCM ở nút giao Tân Vạn đã hoàn thành phần cầu bắc qua quốc lộ 1A. Đây là cầu nối khu vực TPHCM và Bình Dương cũ. Ảnh: Đ.Xá.

Nút giao Tân Vạn có quy mô 5 nhánh cầu vượt kết nối 3 tuyến đường. Hiện cầu chính đã hoàn thành, các nhánh còn lại đang được đẩy nhanh thi công. Ảnh: Đ.Xá.

Phần cầu nối vào đường Vành đai 3 từ đường tỉnh 743 đang được xây dựng. Ảnh: Đ.Xá.

Nhánh cầu vượt ở phường Dĩ An (TPHCM) đang chuẩn bị thảm nhựa. Ảnh: Đ.Xá.

Công nhân đang thi công trụ cầu ở nhánh dẫn từ Vành đai 3 đi về phía cầu Đồng Nai. Ảnh: Đ.Xá.

Các tuyến đường dưới chân cầu vượt đang được hoàn trả sau khi thi công xong hạng mục chính. Ảnh: Đ.Xá.