Hướng tới Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 được tổ chức tại Việt Nam, tỉnh An Giang cùng đặc khu Phú Quốc đang đẩy nhanh tiến độ 21 công trình, dự án trọng điểm. Đồng hành cùng địa phương, Tập đoàn Sun Group đầu tư và tham gia triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng giao thông, hàng không, Hội nghị và lưu trú…

Từ bãi đất trống thành đường băng dài 3.300 m chỉ sau 8 tháng, từ nền đất ven biển đến công trình hội nghị rộng 52.000 m² với mái sóng độc đáo, từ dải đất đỏ đến hơn 11 km đường ray tàu điện.

Một năm trước, khu vực xây dựng đường băng số 2 của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong giai đoạn san lấp, gia cố nền đất.Nhưng đến cuối tháng 7/2026, tức chỉ khoảng 8 tháng sau thi công đường cất hạ cánh dài 3.300 m, rộng 45 m đã hoàn thành và đến ngày 29/10 chính thức được đưa vào khai thác thương mại. Lúc 7h05, chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways từ TP HCM trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống công trình.

Đường băng mới đáp ứng tiêu chuẩn ICAO Code E, được trang bị hệ thống đèn hiệu và thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác. Việc đưa đường băng số 2 vào khai thác tạo điều kiện nâng cấp đường băng hiện hữu lên 3.500 m mà không phải dừng toàn bộ hoạt động sân bay.

Tháng 9/2025, khu vực xây dựng nhà ga hành khách T2 vẫn là những bãi đất trống, hố móng và cọc bê tông ngổn ngang. Hơn một năm sau, công trình đã định hình với hệ mái thép lấy cảm hứng từ Phượng hoàng lửa đang sải cánh, hàng nghìn tấm kính mặt dựng được lắp đặt.

Đến cuối tháng 10/2026, kết cấu bê tông nhà ga chính đạt khoảng 95%, hai cánh nhà ga 90%, hệ thép mái chính hoàn thành 100%. Bên trong, hệ thống xử lý hành lý tự động dài hơn 8km đạt khoảng 75% khối lượng, đã vận hành thử từng phần. Nhà ga dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027, góp phần nâng cao năng lực phục vụ hành khách của sân bay Phú Quốc.

Cùng thời gian khởi công với nhà ga T2, khu vực xây dựng nhà ga VIP sân bay Phú Quốc mới hình thành các hạng mục móng, cột và khung bê tông. Đến nay, trên khu đất rộng 5,3 ha, công trình đã hiện rõ hình dáng cá đại bàng biển với hai cánh mái uốn cong đặc trưng.

Nhà ga có diện tích sàn 9.890 m², được thiết kế đón tiếp tối đa 300 khách, phục vụ lãnh đạo cấp cao và các đoàn quốc tế tham dự APEC 2027. Đến cuối tháng 10/2026, kết cấu bê tông đã hoàn thành, phần kết cấu thép và lợp mái đạt khoảng 95%, hướng tới hoàn thiện cuối tháng 3/2027.

Cũng một năm trước, khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC còn là công trường ven biển ngổn ngang giàn giáo, cần cẩu và các khối bê tông đang thi công. Đến nay, công trình đã hiện rõ hình dáng với hệ mái rộng 52.000 m², sử dụng khoảng 12.000 tấn thép, tạo thành 13 nhịp sóng uốn lượn hướng ra biển.

Đầu tháng 11/2026, toàn bộ kết cấu thép và tôn mái đã hoàn thành. Trung tâm có tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m², nổi bật với không gian sự kiện rộng 11.050 m², vượt nhịp 81 m không cột giữa. Các hạng mục mặt dựng, kỹ thuật và nội thất đang tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ APEC 2027.

Nằm trên khu đất cạnh Trung tâm Hội nghị, Nhà biểu diễn đa năng hồi tháng 9/2025 còn là khu bãi đất, cát trống, chưa hình thành móng, cọc. Đến nay, khối nhà hát hình tròn đã vươn cao, được bao quanh bởi 50 cột trụ gợi hình ảnh rặng tre Việt Nam. Phía trên, hệ giàn mái thép đang bước vào giai đoạn lắp ghép các mô-đun kết cấu.

Công trình có quy mô 4.030 chỗ ngồi, tổng diện tích sàn 54.680 m². Đầu tháng 11, phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt hơn 98%, hệ cột chu vi và khung đỡ mái hoàn thành, trong khi 35 mô-đun thép mái với tổng khối lượng khoảng 1.140 tấn được triển khai cẩu lắp.

Theo thiết kế, 50 cột trụ tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển. Phần mái được định hướng hoàn thiện bằng những lớp bao che gợi hình vảy rồng, tiếp nối câu chuyện văn hóa Con Rồng cháu Tiên.

Tuyến đường tỉnh ĐT.975 với mặt đường cũ, chạy giữa các khu đất và công trình hai bên. Không gian giao thông còn hạn chế, chưa có hạ tầng dành cho tàu điện.

Trục giao thông mới rộng 62m, quy mô 10 làn xe đang hình thành. Dải phân cách giữa được bố trí cho tuyến tàu điện nhẹ LRT, tạo một hành lang vận tải đa phương thức nối sân bay với phía nam đảo.Tuyến đường dài 19,26 km. Theo cập nhật đầu tháng 11, khoảng 50% nền móng đường và 65% hào kỹ thuật đã hoàn thành. Các nhà thầu tiếp tục thi công hệ thống thoát nước, mặt đường và các nút giao, hướng tới mục tiêu thông tuyến trong quý II/2027.

Dải đất giữa ĐT.975 đang được đào đắp, gia cố nền đường, chưa có hệ thống đường ray. Những thanh ray thép chạy song song trên nền bê tông, kéo dài theo trục giao thông. Từ trên cao, một phần tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên tại Phú Quốc đã hiện rõ hình dáng.

Đầu tháng 11, công trường đã lắp hơn 11 km trên tổng khối lượng khoảng 35 km ray đơn của tuyến đường đôi dài 17,59 km. Khoảng 1.300 kỹ sư, công nhân làm việc tại bảy mũi thi công. Đáng chú ý, từ ngày 5/11, thiết bị hàn ray tự động nặng 33 tấn được đưa vào sử dụng. Mỗi mối hàn tự động mất khoảng 3–4 phút, năng suất được nhà thầu đánh giá cao gấp 3–4 lần phương pháp hàn nhiệt nhôm truyền thống. Đến ngày 13/11, hơn một kilomet ray đã được hàn nối.

Tuyến có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, được thiết kế để kết nối sân bay với khu vực hội nghị APEC và Nam đảo. Những đoàn tàu đầu tiên dự kiến được đưa về đảo trong tháng 1–2/2027 để phục vụ các bước lắp đặt, kiểm tra và chạy thử. Khi vận hành, hành trình từ sân bay đến khu vực Trung tâm Hội nghị dự kiến mất khoảng 20 phút.

Khu vực xây dựng Đại lộ APEC chủ yếu là những đoạn nền đang đào đắp, xen lẫn các hạng mục thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Trục đại lộ đã định hình rõ hơn, kết nối tuyến ĐT.975 với khu vực Trung tâm Hội nghị. Các mũi thi công tiếp tục hoàn thiện nền đường, hệ thống kỹ thuật ngầm và những không gian cảnh quan dọc tuyến.

Đại lộ APEC có đoạn đường xây dựng mới dài 2,81 km. Theo báo cáo của tỉnh An Giang đến ngày 20/10, dự án đạt khoảng 42,6% tiến độ thi công. Khác với một tuyến đường thuần túy, Đại lộ APEC được định hướng trở thành không gian giao thông kết hợp cảnh quan, sử dụng các yếu tố kiến trúc và văn hóa Việt Nam để tạo điểm nhấn trên hành trình vào khu vực tổ chức hội nghị.

Đầu năm 2026, khu vực Bãi Đất Đỏ còn là những bãi đất ven biển đang san lấp, thi công móng. Chỉ sau khoảng 10 tháng, bất chấp thời tiết mưa gió kéo dài, hàng loạt tòa khách sạn đã vươn cao hàng chục tầng, tạo nên đường chân trời mới phía nam Phú Quốc.

Thi công đồng loạt các công trình lớn trên đảo, giữa áp lực vận chuyển vật liệu qua biển và thời tiết thất thường, đòi hỏi các nhà thầu vừa bảo đảm tiến độ, vừa kiểm soát chất lượng. Tỉnh An Giang đặt mục tiêu hoàn thành các công trình phục vụ APEC trước ngày 30/6/2027.

APEC 2027 là cột mốc để Phú Quốc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, nhưng giá trị của những công trình này được kỳ vọng còn kéo dài sau sự kiện. Những cặp ảnh trước – sau hôm nay có thể mới chỉ là chương mở đầu cho hành trình chuyển mình của đảo Ngọc, với những cơ hội mới về du lịch, đầu tư và sinh kế cho người dân.