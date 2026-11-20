Ngày 19/11, Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa tình hình triển khai Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; đồng thời kiểm tra tiến độ xử lý các điểm sạt trượt và công tác chuẩn bị thông tuyến kỹ thuật đồng bộ toàn dự án.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Dự án thành phần 3 có chiều dài hơn 48 km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Đến nay, các gói thầu xây lắp đã hoàn thành hơn 99% khối lượng. Tổng vốn bố trí sau điều chỉnh giảm theo Nghị quyết số 337/NQ-CP ngày 24/10/2026 của Chính phủ là hơn 5.193 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đạt 4.847 tỷ đồng, tương đương 93% kế hoạch vốn.

Đối với các hạng mục bổ sung, điều chỉnh, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) và hoàn thiện nút giao CT.02 (Km117+593), với tổng kinh phí dự kiến 505,683 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương không còn nhiệm vụ chi của dự án.

Về Trạm dừng nghỉ Km72+500, UBND tỉnh đã thống nhất phương án đầu tư số 1, chỉ đạo Sở Tài chính triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Các sở, ngành, địa phương đang phối hợp rà soát, điều chỉnh diện tích khu đất và cập nhật danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Đối với Dự án thành phần 2, có chiều dài gần 37 km, tiến độ thi công hiện đạt gần 82% khối lượng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực qua địa bàn các xã Yang Mao và Cư Pui, cùng với tình trạng thiếu nhân công, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiểm tra thực địa, nghe báo cáo tình hình xử lý các điểm sạt trượt trên tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Ảnh: UBND Đắk Lắk)

Chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Trong chương trình kiểm tra, Đoàn công tác đã di chuyển dọc tuyến Dự án thành phần 3, kiểm tra các vị trí còn tồn tại, đặc biệt là khu vực sạt trượt tại đoạn Km70+535 - Km70+700.

Tiếp tục kiểm tra các hạng mục thuộc Dự án thành phần 2, qua hầm đường bộ sang địa phận tỉnh Khánh Hòa để đánh giá điều kiện khớp nối, khả năng thông tuyến kỹ thuật liên thông giữa ba dự án thành phần.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, các sở, ngành và đơn vị liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét, triển khai đầu tư hệ thống ITS và hoàn thiện nút giao CT.02, bảo đảm các điều kiện kết nối, quản lý và khai thác tuyến cao tốc.

Đối với Trạm dừng nghỉ Km72+500, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án đầu tư kinh doanh để sớm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ xây dựng và khai thác đồng bộ với toàn tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại.

Khẩn trương xử lý các vị trí sạt trượt, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, tuyệt đối không chủ quan trong công tác bảo đảm an toàn thi công.

Các địa phương có tuyến cao tốc đi qua cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên quan đến mặt bằng và điều kiện thi công.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng, tổ chức giao thông và kết nối giữa các dự án thành phần, bảo đảm khi đưa vào khai thác, toàn tuyến cao tốc vận hành thông suốt, an toàn và đồng bộ.﻿

Được khởi công từ tháng 6/2023, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5km, đi qua tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7km) và Đắk Lắk (khoảng 84,8km) với quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là 21.935 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn quãng đường kết nối Khánh Hòa và Đắk Lắk từ gần 200km xuống còn khoảng 117km, tạo bước đột phá về liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đây cũng được kỳ vọng trở thành tuyến cao tốc "rừng - biển" đầu tiên của Việt Nam, mở ra không gian phát triển mới về logistics, du lịch và kinh tế cho toàn khu vực.



